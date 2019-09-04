ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму "Куди ти пропала, Бернадетт"

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.09.2019 - 16:11
Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму "Куди ти пропала, Бернадетт"
Анатолій Анатоліч (фото: Оскар)

У кінотеатрах мережі "Оскар" фільм стартує з 5 вересня

Вчора, 3 вересня, в кінотеатрі "Оскар", Gulliver відбулася гала-прем'єра комедійного детектива з Кейт Бланшетт у головній ролі – "Куди ти пропала, Бернадетт".

Першими побачити стрічку зібралися багато зірок українського шоу-бізнесу: Анатолій Анатоліч, Олена Лавренюк, Вероніка Ясінська, Оксана Берг, Микита Вакулюк, Андрій Кіше, Анастасія Даугуле, Сергій Костецький, Андрій Ковальов (Brunettes Shoot Blondes), Данила Подільський, Емма Ді, блогери та представники медіа.

"Куди ти пропала, Бернадетт": про фільм і український трейлер

"Куди ти пропала, Бернадетт", трейлер

Бернадетт Фокс колись повинна була стати одним з найкращих і найцікавіших архітекторів Америки. Роки йшли, і пріоритети жінки помінялися – останні двадцять років вона більше своєї уваги приділяє родині. Зараз Бернадетт живе з успішним чоловіком і дочкою в нелюбимому місті Сіетлі. У неї є все, що потрібно для комфортного життя: любляча сім'я, затишний будинок, кошти. Але все одно жінку не можна назвати щасливою – і все чеерз те, що вона не може знайти себе. З цією метою Бернадетт готова піти на відчайдушний крок – втекти з дому, щоб відправитися на проект в Антарктиду. Вона знає, що готувалася до цієї пригоди все життя, щоб перезапустити його в потрібний момент.

Гості прем'єри

Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Андрій Кіше

Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Діана Глостер

Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;

Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;

Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;

Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;

Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму &quot;Куди ти пропала, Бернадетт&quot;

В неоновому міні: Кім Кардашьян демонструє гарячі образи з власної вбиральні Секс-символ назавжди: 61-річна Шерон Стоун показала підтягнуте тіло у відвертому купальнику
Новини України ОскарактрисаАнатолий Анатолич
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся