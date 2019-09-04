Анатолій Анатоліч, Микита Вакулюк, Логунова та інші зірки прем'єри фільму "Куди ти пропала, Бернадетт"

Анатолій Анатоліч (фото: Оскар)

У кінотеатрах мережі "Оскар" фільм стартує з 5 вересня

Вчора, 3 вересня, в кінотеатрі "Оскар", Gulliver відбулася гала-прем'єра комедійного детектива з Кейт Бланшетт у головній ролі – "Куди ти пропала, Бернадетт".



Першими побачити стрічку зібралися багато зірок українського шоу-бізнесу: Анатолій Анатоліч, Олена Лавренюк, Вероніка Ясінська, Оксана Берг, Микита Вакулюк, Андрій Кіше, Анастасія Даугуле, Сергій Костецький, Андрій Ковальов (Brunettes Shoot Blondes), Данила Подільський, Емма Ді, блогери та представники медіа.

"Куди ти пропала, Бернадетт": про фільм і український трейлер

"Куди ти пропала, Бернадетт", трейлер

Бернадетт Фокс колись повинна була стати одним з найкращих і найцікавіших архітекторів Америки. Роки йшли, і пріоритети жінки помінялися – останні двадцять років вона більше своєї уваги приділяє родині. Зараз Бернадетт живе з успішним чоловіком і дочкою в нелюбимому місті Сіетлі. У неї є все, що потрібно для комфортного життя: любляча сім'я, затишний будинок, кошти. Але все одно жінку не можна назвати щасливою – і все чеерз те, що вона не може знайти себе. З цією метою Бернадетт готова піти на відчайдушний крок – втекти з дому, щоб відправитися на проект в Антарктиду. Вона знає, що готувалася до цієї пригоди все життя, щоб перезапустити його в потрібний момент.

Гості прем'єри

Андрій Кіше

Анатолій Анатоліч