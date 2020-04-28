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ALYOSHA і Тарас Тополя стануть багатодітними батьками — співачка підтвердила третю вагітність

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2020 - 10:19
ALYOSHA і Тарас Тополя стануть багатодітними батьками — співачка підтвердила третю вагітність
Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

Зіркова пара прикрасила digital-обкладинку журналу Viva! і в ексклюзивному інтерв'ю розповіла про поповнення в родині

Протягом кількох місяців у кулуарах шоу-бізнесу ходили чутки: співачка ALYOSHA вагітна третьою дитиною. Але ні сама артистка, ні її чоловік, фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя, не коментували домисли.

Прийшов час і пара розкрила свій сімейний секрет: "Чекаємо третього", — повідомили артисти зі сторінок популярного глянцю.

В інтерв'ю для Viva! ALYOSHA зазначила: “У мене було бажання народити третю дитину, а коли це має статися — не моє і не Тараса рішення, а Творця. Ми не спеціально. Я просто відчувала, що це станеться і була готова до цього. Ми обидва дуже раді, що нас вибрала ще одна душа, яку ми окружим любов'ю...".

ALYOSHA і Тарас Тополя стануть багатодітними батьками — співачка підтвердила третю вагітність

Тарас, у свою чергу, додав, що сини (артисти виховують двох синів — Романа та Марка) на новину про поповнення в родині відреагували емоційно і радісно. І з упевненістю заявив: "Роман дуже чуттєвий молодий чоловік. Упевнений, він буде давати дитині багато ласки і любові. А Марк, в свою чергу, буде оберігати від кривдників в майбутньому, адже у нього такий характер, що може постояти і за себе, і за весь під'їзд".

ALYOSHA і Тарас Тополя стануть багатодітними батьками — співачка підтвердила третю вагітність

ALYOSHA і Тарас Тополя стануть багатодітними батьками — співачка підтвердила третю вагітність

ALYOSHA і Тарас Тополя стануть багатодітними батьками — співачка підтвердила третю вагітність

Вагітна ALYOSHA

Нагадаємо, раніше ALYOSHA поділилася ексклюзивним сімейним фото.

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Новини України беременностьТарас ТополяAlyosha
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