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Alyosha розповіла про політичні амбіції Тараса Тополі: Став би міністром освіти

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2020 - 12:46
Alyosha розповіла про політичні амбіції Тараса Тополі: Став би міністром освіти
Alyosha і Тарас Тополя з дітьми (фото: соцмережі артистів)

За словами співачки, Тарас Тополя впорався б зі своїми обов'язками

У відвертому інтерв'ю журналістам програми «Ранку з Україною» на каналі «Україна» популярна українська співачка Alyosha розповіла, через що тривалий час не може заспівати в дуеті зі своїм чоловіком, і зізналася, чи готова до поповнення в сім'ї.

Співачка, дружина, мама двох синів – Alyosha встигає все! Нещодавно зірка презентувала відразу кілька композицій із музикантом Владом Дарвіним, проте зізнається – тривалий час мріє про колаборацію з чоловіком Тарасом Тополею.

  • «У нас із Тарасом була ідея в дуеті записати альбом народних пісень, але немає часу і зараз у мене тяжкий період – тяжкий в плані того, що дуже-дуже багато роботи», – розповіла співачка Alyosha в програмі «Ранок з Україною».

В 2020 році Alyosha багато планів: черговий кліп з Владом Дарвіном, тур, сольний альбом, а також багато роботи і у чоловіка співачки музиканта Тараса Тополі – він не тільки лідер гурту «Антитіла», але і молодіжний посол ЮНІСЕФ та волонтер. Єдине, що просить дружина – не йти в політику.

  • «Каже, що з задоволенням став би міністром освіти. Та дійсно, я розумію, що він багато міг би зробити, і я, мабуть, егоїстична, але мені все ж таки хочеться, щоб було більше уваги до сім’ї. Хочеться насолодитися якимись моментами разом, поруч, коли дітки маленькі, коли вони цікаві, коли вони ростуть, а ти спостерігаєш, як вони змінюються, – поділилася артистка. – Ми б так хотіли разом поїхати на море. Погрітися, а де це буде – все одно, головне, щоб було тепло, пісочок, сонечко, не було Тарасового телефону і все було спокійно і всі зрозуміли: «Їх дістати неможливо».

Alyosha розповіла про політичні амбіції Тараса Тополі: Став би міністром освіти

Крім того, співачка зазначила, що час від часу в їхній родині піднімається питання поповнення, адже вони з чоловіком виховують 2-х синів. І хоча зірка не має серйозних намірів, каже – готова до такого кроку будь-коли:

  • «Як вирішить доля – я тільки за, завжди готова! Просто у наших батьків 5 внуків і всі хлопчики, тож всі чекають, коли буде дівчинка: «Хто вже народить нам дівчинку?».

Нагадаємо, раніше мандрівник-телеведучий Дмитро Комаров розповів, як в Китаї вирішував проблему тривалої розлуки з дружиною.

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