Alyosha розповіла про політичні амбіції Тараса Тополі: Став би міністром освіти

За словами співачки, Тарас Тополя впорався б зі своїми обов'язками
У відвертому інтерв'ю журналістам програми «Ранку з Україною» на каналі «Україна» популярна українська співачка Alyosha розповіла, через що тривалий час не може заспівати в дуеті зі своїм чоловіком, і зізналася, чи готова до поповнення в сім'ї.
Співачка, дружина, мама двох синів – Alyosha встигає все! Нещодавно зірка презентувала відразу кілька композицій із музикантом Владом Дарвіним, проте зізнається – тривалий час мріє про колаборацію з чоловіком Тарасом Тополею.
В 2020 році Alyosha багато планів: черговий кліп з Владом Дарвіном, тур, сольний альбом, а також багато роботи і у чоловіка співачки музиканта Тараса Тополі – він не тільки лідер гурту «Антитіла», але і молодіжний посол ЮНІСЕФ та волонтер. Єдине, що просить дружина – не йти в політику.
Крім того, співачка зазначила, що час від часу в їхній родині піднімається питання поповнення, адже вони з чоловіком виховують 2-х синів. І хоча зірка не має серйозних намірів, каже – готова до такого кроку будь-коли:
Нагадаємо, раніше мандрівник-телеведучий Дмитро Комаров розповів, як в Китаї вирішував проблему тривалої розлуки з дружиною.