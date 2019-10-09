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Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму "Двійник" з Уіллом Смітом

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.10.2019 - 13:04
Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму "Двійник" з Уіллом Смітом
Альона Альона на прем'єрі фільму "Двійник" (фото: Оскар)

В кінотеатрах України стартує показ фільму з 10 жовтня

Вчора, 8 жовтня, в кінотеатрі "Оскар" в ТРЦ Gulliver відбулася прем'єра фільму "Двійник", головну роль в якому грає актор Уілл Сміт. Режисер: Енг Лі.

Першими стрічку побачили Alyona Alyona, Даша Коломієць, Андрій Кіше, Анастасія Даугулє, Альона Кіперман, Олімпія Вайтмусташ, Ірина Заря, Олексій Дівєєв-Церковний, Дмитро Ступка та Поліна Логунова, Олександра Новікова, Ігор Посипайко, Марія Бурмака, Микола Матросов, гурт ОНОНА, Олекснадра Новікова та інші гості.

Двійник: сюжет фільму та трейлер

Двійник: трейлер українською

Кілер Генрі Броган вирішує поставити крапку у професійній кар'єрі. Але несподівано на його шляху з'являється таємничий двійник, який знає про кожен його крок наперед.

Цікаві факти про фільм "Двійник":

  • Це перший фільм Джеррі Брукхаймера з Paramount Pictures з часів "Грому" (1990).
  • Деякі сцени були зняті в Картахені, Колумбія.
  • Фільм ніяк не пов'язаний з телесеріалом "Близнюки" (1976).
  • Деякі сцени були зняті в савані.
  • Це перша співпраця Клайва Оуена з продюсером Джері Брукхаймером з 2004 року після фільму "Король Артур".
  • Уілл Сміт вдруге зіграє найманого вбивцю. Раніше він зобразив найманого вбивцю Флойда Лоутона, також відомого як Дедшот, в "Загоні самогубців" (2016).
  • Другий фільм Енга Лі, знятий у форматі 4K 3D з високою частотою кадрів 120 кадрів в секунду.

Двійник: гості столичної прем'єри

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Телеведуча Даша Коломієць

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

IT-girl Olimpia Whitemustache

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Співак Андрій Кіше

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Ведуча Анастасія Даугуле

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Співачка Марія Бурмака

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Дмитро Ступка і Поліна Логунова з донькою

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Alyona Alyona

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Ірина Зоря

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Ігор Посипайко

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Група ОН ОНА

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Олександра Новікова і Олексій Дівєєв-Церковний

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Альона Кіперман

Alyona Alyona, Логунова, Ступка та інші зіркові гості на прем'єрі фільму &quot;Двійник&quot; з Уіллом Смітом

Микола Матросов

Гості прем'єри "Двійник" в Києві (фото: Оскар)

Гості прем'єри "Двійник" в Києві (фото: Оскар)

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