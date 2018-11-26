"Аліни Гросу більше немає": співачка зробила інтригуючу заяву

Відео: GROSU - ДИКА (youtube.com/Alina Grosu)

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка розбурхала образом на Хеллоуїн, здивувала шанувальників несподіваною заявою.

На днях в своєму Instagram Аліна виклала ролики у вигляді листування, в яких вона анонсувала вихід нового синглу "Дика" і повідомила про зміну сценічного імені.

Фото: GROSU (прес-служба артистки)

"Аліни Гросу більше немає! Вона залишилася в кіно. В музиці тепер тільки GROSU", — повідомила співачка.

Вона зазначає, що GROSU – яскрава, творча особистість, всередині якої поєднуються харизма, цілеспрямованість, щирість і одночасно пошук нових граней себе всередині себе.

Фото: GROSU (прес-служба артистки)

"Сьогодні GROSU — лагідна, але смілива в образі черниці, в тому самому, що так сильно збуджує підсвідомість чоловічий і не тільки частини населення планети Земля. Кожна жінка хоч раз в житті приміряла цей образ на себе. І що з цього виходило — знає тільки Вона сама..." - йдеться в описі пісні "Дика".

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу поділилася яскравими фото. На них Аліна позує на тлі жовтогарячого фону у вільному білому платті з оборкою з фіолетового хутра на подолі. Доповнила образ виконавиця білими туфлями на шпильці.

Також Аліна Гросу розкрила причину відходу від Лєпса.

До речі, Аліна Гросу розповіла про роман з одруженим футболістом і пластичних операціях.

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