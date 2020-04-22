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Аліна Гросу зізналася, коли в останній раз була під наркозом, і розповіла про "пластику"

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2020 - 13:25
Аліна Гросу зізналася, коли в останній раз була під наркозом, і розповіла про "пластику"
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Аліна вже втомилася від таких питань!

Співачку і актрису Аліну Гросу часто дорікають у тому, що вона змінила зовнішність за допомогою пластичних операцій. На Instagram-сторінці програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», Аліна зізналась, чи вдосконалювала ніс, щоки та груди, коли востаннє була під наркозом і чи ображається на коментарі щодо її зовнішності.

«Я спокійно відповідаю – ні, пластику я не робила. Це все фільтри, макіяж і тому подібне. Я постійно кажу, що немає в мене пластики. У мене брови рухаються, складочки (на чолі – ред.) можу собі спокійно зробити, щоки у мене завжди були і скоріше за все будуть, з часом трохи більше впадають ці частини. Ніяких зубів не виривала і дуже цього всього боюся», – відверто розповіла Аліна Гросу в інтерв’ю каналу «Україна».

Аліна Гросу зізналася, коли в останній раз була під наркозом, і розповіла про &quot;пластику&quot;

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка зізналась, що востаннє під наркозом була ще в 3 роки, коли їй видаляли аденоїди. І взагалі вона дуже боїться уколів.

«Це для мене якесь пекло. Щоб заснути під наркозом – ні. Груди, звичайно, я не робила, у моєї мами вони дуже великі і я переживаю, щоб у майбутньому мені не довелося зменшувати. Ніс не робила, він у мене завжди був маленький і через це мене називали Майклом Джексоном. Він у мене був курносий, але трішки ширший. І один візажист-стиліст мене вперше нафарбувала у кліп «Ревную», з того часу і почались розмови про пластику, але це просто дуже вдалий макіяж. Якщо комусь це не подобається, можуть не дивитися. Але яка я є – такою собі і подобаюсь. Тому мене не дуже ображають такі коментарі», – зазначила вона у прямому ефірі на Instagram-сторінці «Зіркового шляху».

За словами Аліни, аби врешті розставити всі крапки на «і» навколо питання про пластику, вона навіть готова пройти перевірку на поліграфі.

«Я можу на детекторі брехні, на п’яти детекторах брехні відповісти, якщо ви це оплатите», – прокоментувала співачка.

Зазначимо, Мішель Андраде і Аліна Гросу знайшли цікаве захоплення під час карантину.

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