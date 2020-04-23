Аліна Гросу підігріла чутки ро вагітність: На карантині мало хто планує

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу відповіла на каверзні запитання

На Instagram-сторінці програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», співачка Аліна Гросу зізналася, чому чоловік іноді ізолює її від себе, а також прокоментувала чутки про можливе поповнення в сім'ї.

За словами співачки, вони з чоловіком теж сидять удома на карантині. Аліна намагається тримати себе у формі, однак домашня їжа нерідко стає на заваді цим планам.

«Ми дуже добре проводимо час на карантині – готуємо, прибираємо. Інколи він мене самоізолює, напевно, щоб йому спокійніше було переживати цей час. А так взагалі все нормально, – говорить Аліна Гросу в інтерв’ю каналу «Україна» та ділиться досвідом, чи вдається їй слідкувати за вагою на карантині. – Я трималась днів 20, а 10 днів – у мене то туди, то сюди. Бо я можу триматись, коли мені привозять (страви – ред.), десь до тисячі калорій я з’їдаю і все. А коли готую – то це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, у мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки. А їсти мені не можна. Тому я стараюсь замовляти їжу з обмеженням калорій, щоб не поправлятися».

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Цікаво, чи пов'язаний апетит до домашніх страв з імовірною вагітністю співачки? Чутки про це почали ходити після того, як вона опублікувала фото з позитивним тестом на вагітність у своєму мікроблозі. Аліна підписала знімки так: «Ми самі в шоці. Ура!». Та оскільки допис з’явився 1 квітня, багато хто сприйняв його як жарт.

«Треба ж було мені розуму викласти це 1 квітня. Багато людей зараз запитують, чи я вагітна, але я поки що говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так є», – заявила вона у прямому ефірі на Instagram-сторінці «Зіркового шляху».

Та шанувальники Аліни не покидали спроб розпитати більше про її вагітність. Один із них поцікавився, чи хоче співачка донечку.

«Доцю хочу, але спочатку сина. А так – кого Бог дасть», – відповіла артистка. А на пряме питання журналіста каналу «Україна», чи планує подружжя найближчим часом поповнення в сім’ї, Аліна сказала: «На карантині мало хто планує – воно або виходить, або ні».

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу зізналася, коли в останній раз була під наркозом, і розповіла про "пластику".