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Аліна Гросу несподівано змінила імідж за порадою своїх шанувальників (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2020 - 14:56
Аліна Гросу несподівано змінила імідж за порадою своїх шанувальників (відео)
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Виконавиця вирішила повернутися до образу білявки з довгим волоссям

Співачка Аліна Гросу нерідко спілкується безпосередньо зі своїми фанами в соціальних мережах. Після чергової зміни зачіски (нагадаємо, що нещодавно Аліна вирішила зробити собі стильне каре) артистка провела невеличке опитування серед фоловерів, якою ж вона більше їм до вподоби.

Передивившись більше трьох тисяч ваших коментарів, я зрозуміла, що більш за все я подобаюсь вам саме довгокосою білявкою! Мені приємно радувати вас, тож я хотіла показати, наскільки ваша думка є для мене важливою, прокоментувала GROSU у відеозверненні в Instagram.

Попередивши всі питання про карантинні заходи, дівчина відповіла, що зміна іміджу відбулася за всіма правилами безпеки.

Коментарі прихильників розділилися: хтось щиро подякував за таку реакцію (“Дуже гарно з довгим волоссям! Красуня!!!”), хтось зауважив, що надто довге волосся — не найкращий варіант (“Оптимально було б, як у кліпі “Непобедимая”).

Аліна Гросу зізналася, коли в останній раз була під наркозом, і розповіла про "пластику" У розстебнутому піджаку і нижній білизні: Аліна Гросу завела мережу пікантними фото
Новини України Аліна Гросу
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