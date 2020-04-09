Альона Вінницька розповіла, як карантин вплинув на її кар'єру співачки

Альона Вінницька (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Вінницька як раз збиралася записувати нову пісню

Ведуча каналу «Україна» Аолена Вінницька до карантину планувала масштабне повернення в український шоу-бізнес, про що розповіла в прямому ефірі в instagram на сторінці програми «Зірковий шлях».

За словами Альони Вінницької, вона ніколи не залишала сцену.

«Я ж не просто співачка, я автор і виконавець, поетеса і вірші пишу з такого раннього віку, що я просто не пам'ятаю, коли все це почалося. Якщо людина вже щось пише, пише музику, її зупинити просто неможливо. Ви все одно будете це робити, будуть вам за це платити гроші чи ні, будуть у вас концерти чи ні. І, насправді, моя концертна діяльність ніколи не припинялася. У мене завжди є концерти. Просто вони не в такому обсязі і не в такій кількості», - сказала Вінницька.

Співачка і ведуча сказала, що карантин оголосили перед тим, як вона збиралася записати нову пісню.

«Повернення планую, бо якраз перед тим, коли почався карантин, ми практично закінчували нову пісню. Приготували аранжування, ми повинні були записувати її в студії, і тут трапився такий колапс. Так що пісні пишуться, і ви ще почуєте і мої нові пісні, і я впевнена, що ми ще зустрінемося на концертах, тому що як показало моє життя, скільки б раз я не намагалася кудись піти в інший бік від шоу-бізнесу, всі дороги вели назад. Значить, це доля», - сказала зірка.