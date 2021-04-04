Актриса Анна Саліванчук під час зйомок травмувала хребет (відео)

Актриса розповіла, що близько 10 років тому під час зйомок вона впала з коня. Тоді вона знімалася в одному з історичних фільмів. Зірка їхала верхи на жеребці вночі. Кінь злякався софітів і поскакав у ліс, де став на диби, і Анна впала.

За словами знаменитості, деякі наслідки падіння зберігаються до сьогоднішнього дня.

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"З цього і почалися мої дві грижі. Але я знову продовжувала зніматися. До мене приходив лікар, колов мені блокаду, через 15 хвилин я вставала і далі їхала зніматися, сідала на коня і скакала. І так воно з кожною вагітністю накопичувалося, тому що вони важкі в мене хлопці. Потім ми полетіли відпочити, 5 годин я тримала його на руках, і вранці я приїхала додому і все - мене скрутило дуже сильно ", - розповіла Саліванчук.

Артистка була в розпачі, адже коли малюк плакав, вона не могла до нього встати і плакала разом з сином. Зараз Ганна знову звернулася до лікаря і сподівається, що через два тижні їй стане краще.

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