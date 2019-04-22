Афродіта: Тіна Кароль приголомшила мережу чуттєвими образами на Голосі країни 9

Українська поп-діва Тіна Кароль давно є для шанувальників синонім бездоганного смаку і стилю, а її появи на червоних доріжках і світських заходах у лаконічних і чуттєвих образах моментально стають модною сенсацією. Гармонія аксесуарів і вбрання, підібраних з небаченою точністю, роблять співачку просто чарівною. Навіть екстремальні декольте і прозорі сукні виглядають на ній вишукано і елегантно. Не стала винятком і поява зірки на фіналі шоу Голос країни 9. За ефір співачка змінила кілька образів, які підкорили глядачів. Фотозвітом з останнього випуску дев'ятого сезону популярного вокального шоу Тіна поділилася в Instagram.

Вона з'явилася перед аудиторією в атласному асиметричному платті на тонких бретелях з баскою. Вбрання дозволило співачці у всій красі продемонструвати розкішне декольте і стрункі ніжки.

В цьому образі вона виконала на сцені дуетну пісню зі своїм підопічним, Андрієм Хайятом "Ніч яка місяна".

Тіна Кароль на Голосі країни 9 (фото: instagram.com/tina_karol)

Для номера на композицію "Безодня" з гуртом "Бумбокс", яка встигла стати хітом, Тіна змінила вбрання і постала перед глядачами в луку з кліпу на цю композицію. Червона сукня зі шнурівкою в області декольте і рюшами, пікантий розріз до стегна, елегантні босоніжки з тонкими ремінцями і пензликом на щиколотці стали ідеальним доповненням до відвертого і чуттєвого номером, що лише поилили ефект від дійства на сцені.

Тіна Карольна Голосі країни 9 (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки прийшли в повний захват від її вбрання і номерів, про що повідомили в коментарях.

Відео: YouTube/Голос країни

"Неймовірна діва", "Ваууу. Дуже красиво", "Чарівна жінка", "Королева", "Шикарна, як завжди!", "Дуже гарний образ, плаття і ободок з камінчиками просто вогонь!", "Лісова мавка", "Дуже красиві номери", - не втрималися від компліментів підписники.

Раніше Тіна Кароль продемонструвала розкішне декольте боді ультрамодного відтінку манговий мохіто і спідниці від українських брендів.

До речі, в гості до мами приїхав син Тіни Кароль, Веніамін. Співачка не упустила можливості долучити хлопчика до мистецтва і відправилася з ним дивитися балет "Жизель".