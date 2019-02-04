"А де білизна?": Лобода розбурхала фанів відвертим вбранням

Співачка порадувала шанувальників новим гарячим фото

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая "засветила" пышную грудь и бесконечные ноги на пикантном фото, продолжает радовать своих поклонников новыми откровенными кадрами. Фигуристая артистка опубликовала на своей странице в Instagram горячий снимок в платье с разрезами, который заставил фанов задаться вопросом, а есть ли на ней нижнее белье.

Знаменитость позирует боком к камере, и крой наряда позволяет полюбоваться на ее бедро, при этом белья действительно не видно. Светлана приподняла волосы руками и чувственно приоткрыла губы.

Она сопроводила публикацию лишь лаконичным сердечком.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники активно оставляют комплименты фигуре и внешности певицы

"Женщина огонь", "Идеальная", "Потрясающая", "Наш ответ Леди Гаге", "Светлана, Вы мой кумир. Мои мысли и мои движения. Ты,просто для меня секс!", "Шикарная", "Когда все как надо. Завистники, иди качайте попы, а не языки здесь!", "Какая фигура!", "Тропикана-женщина", "Бомба", - восхищаются подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Некоторые активно интересуются наличием под платьем Лободы трусов.

"Без трусов! Что ли?", "А где белье?", "Уау! Какое нереальное платье", - отмечают другие.

Напомним, Светлана Лобода показала свою стильную старшую дочь Еву. Звездная мама с дочкой позировали в похожих образах в гримерке.

Ранее Светлана Лобода показала поклонникам процесс создания своих концертных нарядов, а также тех, кто над ними трудится.

К слову, один из номеров нового масштабного шоу Светланы Лободы произвел на фанов неизгладимое впечатление, а также был настолько необычным и эпатажным, что они надолго запомнили действо на сцене.

Что вы не знали о Светлане Лободе (видео: РБК-Украина)