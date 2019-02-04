"А де білизна?": Лобода розбурхала фанів відвертим вбранням

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка порадувала шанувальників новим гарячим фото

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка "засвітила" пишні груди і нескінченні ноги на пікантному фото, продовжує радувати своїх шанувальників новими відвертими кадрами. Фігуриста артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram гарячий знімок в сукні з розрізами, який змусив фанів задатися питанням, а чи є на ній нижня білизна.

Знаменитість позує боком до камери, і крій вбрання дозволяє помилуватися на її стегно, при цьому білизни дійсно не видно. Світлана підняла волосся руками і чуттєво прочинила губи.

Вона супроводила публікацію лише лаконічним сердечком.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники активно залишають компліменти фігури і зовнішності співачки

"Жінка вогонь", "Ідеальна", "Приголомшлива", "Наша відповідь Леді Газі", "Світлана, Ви мій кумир. Мої думки і мої рухи. Ти,просто для мене секс!", "Шикарна", "Коли усе як треба. Заздрісники, йди качайте попи, а не мови тут!" "Яка фігура!", "Тропікана-жінка", "Бомба", - захоплюються підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Деякі активно цікавляться наявністю під сукнею Лободи трусів.

"Без трусів! Чи що?" "А де білизна?", "Уау! Якась нереальна сукня", - зазначають інші.

Нагадаємо, Світлана Лобода показала свою стильну старшу доньку Єву. Зіркова мама з донькою позували в схожих образах в гримерці.

Раніше Світлана Лобода показала шанувальникам процес створення своїх концертних нарядів, а також тих, хто над ними працює.

До речі, один з номерів нового масштабного шоу Світлани Лободи справив на фанів незабутнє враження, а також був настільки незвичайним і епатажним, що вони надовго запам'ятали дійство на сцені.

Що ви не знали про Світлану Лободу (фото: РБК-Україна)