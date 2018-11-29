55-річний Квентін Тарантіно вперше одружився

Фото: Квентін Тарантіно і Даніела Пік (instagram.com /edcarpetmood)

У молодят значна різниця у віці

Відомий голлівудський кінорежисер і продюсер Квентін Тарантіно вперше одружився. Його обраницею стала 35-річна ізраїльська модель і співачка Даніела Пік. Про це повідомляє видання People.

Урочистий захід відбувся 28 листопада в Лос-Анжелесі. На церемонії одруження були присутні тільки родичі і близькі друзі нареченого і нареченої.

Скріншот фото (instagram.com/danahareldesign)

Відомо, що Квентін Тарантіно і Даніела Пік познайомилися 9 років тому під час зйомок легендарного фільму "Безславні виродки". Роман розвивався стрімко і вже через два тижні пара стала з'являтися на публіці тримаючись за руки. Через деякий час пара розлучилася, але незабаром знову зійшлася.

А ось пропозицію руки і серця голлівудський режисер зробив тільки восени 2017 року. На честь заручин найстійкіший холостяк Голлівуду організував разом з продюсером Харві Вантштейном гучну вечірку.

Скріншот фото (instagram.com /edcarpetmood)

Для ізраїльської моделі і співачки Даніели Пік, яка на 20 років молодше свого обранця, цей шлюб став першим. Крім того, у зоряних молодят немає дітей, хоча Квентін Тарантіно був у відносинах з багатьма відомими жінками, такими як актриса Мира Сорвіно і кінорежисер Софія Кополла.

Скріншот фото (instagram.com/daniellapick)

Даніела Пік – дочка відомого ізраїльського співака і композитора польського походження Цвіка Піка. Він є автором багатьох хітів, у тому числі й знаменитої пісні "Діва", яка принесла перемогу на Євробаченні в 1998 році Дані Інтернешнл, і пісні "Hasta La vista", з якої на міжнародному конкурсі виступав Олександр Пономарьов у 2003 році.

До речі, раніше ми писали про те, що донька Джекі Чана вступила у лейсбіській шлюб.

А також розповідали про те, що 71-річний Барі Алібасов одружився на 80-річній актрисі.

Відео: РБК-Україна