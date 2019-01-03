53-річна Елізабет Херлі вразила фігурою в купальнику

Фото: Елізабет Херлі (instagram.com/elizabethhurley1)

Актриса відправилася на відпочинок до Індії

Багато знаменитостей використовують різдвяно-новорічні канікули, щоб відправитися на відпочинок куди-небудь до моря або океану. Не стала виключенням і відома актриса Елізабет Херлі, яка відпочиває в Індії, на узбережжі Аравійського моря. У своєму Instagram зірка поділилася фото з відпочинку, зачарував шанувальників.

На знімку 53-річна артистка позує в білому бікіні з квітковим малюнком, демонструючи розкішну підтягнуту фігуру.

Фото: Елізабет Херлі (instagram.com/elizabethhurley1)

Менш ніж за добу кадр набрав більше 73 тисяч лайків і безліч коментарів. Шанувальники в захваті від зовнішнього вигляду і фізичної форми Ліз.

"Їй 53. І деяким 20-річним моделям повинно бути соромно", "Боже, ти стаєш все красивішою з кожним роком", "Міс Херлі, ви виглядаєте крутіше, ніж жінки вдвічі молодші за вас. Їм має бути соромно", - пишуть фоловери.

Раніше Херлі поділилася ще одним фото, на якому вона зображена в короткій сукні у дерева.

Фото: Елізабет Херлі (instagram.com/elizabethhurley1)

Нагадаємо, раніше 52-річна Сальма Хайєк похвалилася фігурою в купальнику. Актриса фотографувалася в гарних позах у воді і на пляжі, з задоволенням демонструючи свою струнку й підтягнуту фігуру.

Ми також писали про те, що знамениті моделі похвалилися точеними фігурами в бікіні на відпочинку в теплих країнах.

До речі, переможниця " Танців з зірками Ілона Гвоздьова захопила гарячими фото з відпочинку на Мальдівах. Дівчина засипала соцмережу знімками в бікіні, демонструючи своє гнучке тіло.

Відео: РБК-Україна