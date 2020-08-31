45-річна Єва Лонгорія демонструє спортивну фігуру у відвертому купальнику

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса виглядає неймовірно!

Єва Лонгорія провела вихідні яскраво – вона насолоджувалася сонцем, купанням в океані і романтичними прогулянками по узбережжю. А також, само собою, заодно поповнила колекцію знімків в купальниках. 45-річна зірка поділилася фото, на якому позує в білому купальнику незвичайного крою, прикрашеному пікантними вирізами на стегнах і грудях. Образ доповнив тонкий золотий ланцюжок. Єва сидить на тлі води, роблячи вигляд, що тримає в руках промінь світла. З мокрим волоссям і без макіяжу, вона, тим не менш, просто світиться красою. «Бажаю всім чудового відпочинку, і не забувайте триматися за світло», – написала вона під знімком.

Нове фото Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

Окремої уваги користувачів мережі заслужила фігура знаменитої матусі. Підтягнуте тіло 45-річної Лонгорії: її тонка талія, стрункі ноги і руки, а також апетитні груди просто зачарували шанувальників. Першою, до речі, написала коментар улюблена подруга Єви – британська ікона стилю Вікторія Бекхем. «Ти виглядаєш неймовірно! Поцілунки», – написала вона. «Гаряче», «Вау», «Я в захваті від цього купальника», «Ти просто ідеал», «Прекрасна», «Як ти це робиш?» «Неймовірно красива леді», – доповнили дружину Девіда Бекхема й інші користувачі мережі.

Єва любить ефектні вбрання (фото: instagram.com/evalongoria)

Раніше Єва також продемонструвала незвичайний образ, який приміряла на відпочинку. Яскраво-жовте плаття довжиною до щиколоток з численними оборками підкреслило шоколадний загар знаменитої красуні і зробило образ жіночним і романтичним. Беремо на замітку!