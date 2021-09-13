20-річна Анна Трінчер лягає під скальпель хірурга: "це моя мрія"

Останнім часом популярна 20-річна співачка Анна Трінчер демонструє відверті сценічні вбрання. Дівчина зазначає, що хороша фізична форма дається їй непросто, тому результатами тренувань вона хоче ділитися з оточенням.

Про ставлення рідних до своїх образів та про те, чому вона скоро лягає під скальпель, дівчина розповіла за лаштунками популярного шоу "Співають всі!" на каналі "Україна".

"Зазвичай мій сценічний костюм йде без спідниці, тобто просто боді. Я подумала: "Я що, даремно не їм солодке, борошняне, дарма худну? Чому б світу не побачити мій результат?" Я ходжу в спортзал, стараюся. Ось кому всю цю красу берегти?" - розповіла співачка.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Ведучий Secret Show Ваня Рассел не міг не поцікавитися у дівчини, як реагують її рідні на бажання оголятися і показувати свої форми шанувальникам.

"У мене недавно була фотосесія в досить відвертому образі - боді з відкритими сідницями та колготки в сітку. Так вийшло, що дідусь був присутній на цій фотосесії, оскільки привозив реквізит і допомагав мені. Я забула, що він сидить в залі, і вийшла ось так з голою дупцею – він сховався", - поділилась історією співачка.

Утім, Анна ще не до кінця задоволена своїм зовнішнім виглядом, тому зовсім скоро збирається лягти під скальпель хірурга і збільшити груди.

"Це моя мрія. Найімовірніше зроблю це взимку. Потрібен період, коли у мене не буде концертів, зйомок та заходів, коли я зможу повністю пройти реабілітацію. Вже потрохи готую себе і всіх своїх родичів до цього", - зізналась зіркова експертка масштабного талант-шоу.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Додамо, що Трінчер до квітня минулого року зустрічалася з актором Богданом Осадчуком, з яким вони познайомилися на зйомках серіалу "Школа". Зараз юна зірка перебуває у стосунках з Тік-Ток-блогером Олександром Волошиним, про якого всі дізналися після його скандалу через відео з дівчинкою і новим iPhone.