20-річчя "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк запустив масштабний флешмоб

Ігор Кондратюк (фото: прес-служба)

"Обіцяю поділитися і своїми архівними фото", - заінтригував популярний телеведучий

Зовсім скоро один з найпопулярніших проектів українського телебачення, який був створений Ігорем Кондратюком і який став рекордсменом "Книги рекордів України", відзначатиме ювілей – 20 років в ефірі. "Караоке на Майдані" - це одна з тих передач, яка протягом 20 років безперервно щонеділі збирає перед телевізорами мільйони українських сімей та тисячі бажаючих взяти участь, на самих зйомках, зазначили у "Master Management".

Поборотися за звання кращого народного виконавця змогли близько 5 тисяч співаків з народу і професіоналів, музикантів. Учасниками «Караоке на Майдані» свого часу стали: Надя Дорофєєва, Макс Барських, Наталя Валевська, Тіна Кароль, Alyosha, Тарас Тополя, Павло Табаков, Яна Соломка, Олександр Скічко, учасники гурту AVIATOR, Віка "НеАнгели" та багато інших нині відомих людей.

Караоке на Майдані (фото: "Master Management")

До цього ювілею програми, її автор і незмінний ведучий "Караоке на Майдані" - Ігор Кондратюк запустив масштабний флешмоб в соціальних мережах - #20роківКараокеНаМайдані та #моєКараокеНаМайдані. Приєднатися може кожен.

Якщо ви були учасником передачі, або «Караоке на Майдані» гостювало у вас в місті, або ви були на зйомках у Києві, то скоріш піднімайте свої домашні архіви в пошуках фото або відео і викладайте їх з хештегами #20роківКараокеНаМайдані та #моєКараокеНаМайдані у своїх соціальних мережах Інстаграм та Фейсбук. Найцікавіші спогади отримають лайки та репости від офіційної сторінки @karaoke_na_maidani, а також призи. Деталі флешмобу можна дізнатися на офіційній сторінці "Караоке на майдані" в Інстаграм, а також на офіційних сторінках Ігоря Кондратюка в Фейсбук та Інстаграм.

"Обіцяю поділитися і своїми архівними фото", - заінтригував Ігор Кондратюк.

Як повідомлялося раніше, відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк прокоментував скандал зі співаком Віталієм Козловським, який після проекту "Шанс" був підопічним Кондратюка.

Також ми писали про те, що Кондратюк пояснив, як правильно пускати російських артистів до України.

Нагадаємо, раніше відомий телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк поділився своєю думкою про виступ України на Євробаченні 2018.

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Відео: РБК-Україна