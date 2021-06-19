1000 метрів над землею: Холостяк 11 Заливако з Богдан зачарували романтикою в Каппадокії

Там вони виконали давню мрію Ані і політали на повітряній кулі.

Михайло виклав романтичний знімок з кошика кулі, на якому обраниця ніжно цілує його в щоку.

"1000 метрів над землею, обгоріле обличчя і вона поруч. Шо по емоції?"- написав бізнесмен.

Михайло Заливако та Анна Богдан на повітряній кулі в Каппадокії (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Богдан, у свою чергу, опублікувала фото, на якому коханий тримає її на руках, а вона обхопила його ногами і руками і пристрасно цілує. Дівчина також поділилася емоціями від пережитого враження.

Михайло Заливако і Анна Богдан не соромляться показувати пристрасть на відпочинку (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Як же це круто! Рада, що ми з Мишком зважилися реалізувати цей тур. Я завжди мріяла полетіти на такій кулі... колись це була лише мрія. Зараз - це вже реальність. Я не можу передати словами, які емоції відчуваєш, коли піднімаєшся вгору, коли спостерігаєш, як десятки таких же величезних куль піднімаються разом з тобою. І о Боже... який там неймовірний вид", - розповіла Анна.

Користувачі мережі радіють за пару і бажають їм щастя в коментарях.

Рада за вас! Будьте щасливі!

Любові вам і нескінченного щастя

Красиві! Величезного вам щастя і любові!

Неймовірно щасливі

Люблю вашу пару

Красиві

Ви Класні, щиро радий за вас

Ви дуже красива пара.Дуже рада за Вас. Міцної і взаємної любові Вам

Ви круті, на вас дуже приємно дивитися, любіть з кожним днем один одного все більше і більше і заряджайте цим інших

До слова, на відео в сторіз Аня і Міша показали момент знайомства з козами та індиками.

Михайло Заливако та Анна Богдан весело відпочивають у Туреччині