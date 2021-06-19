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1000 метрів над землею: Холостяк 11 Заливако з Богдан зачарували романтикою в Каппадокії

Автор: Марина Настевич

Головний герой Холостяка 11 Михайло Заливако разом зі своєю обраницею Анною Богдан насолоджуються відпочинком в Туреччині. Парочці більше не потрібно ховатися і вони вільно демонструють свої почуття і пристрасть.

Закохані побували в казковій Каппадокії і поділилися на своїх сторінках в Instagram барвистими фото.

Там вони виконали давню мрію Ані і політали на повітряній кулі.

Михайло виклав романтичний знімок з кошика кулі, на якому обраниця ніжно цілує його в щоку.

"1000 метрів над землею, обгоріле обличчя і вона поруч. Шо по емоції?"- написав бізнесмен.

Михайло Заливако та Анна Богдан на повітряній кулі в Каппадокії (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Богдан, у свою чергу, опублікувала фото, на якому коханий тримає її на руках, а вона обхопила його ногами і руками і пристрасно цілує. Дівчина також поділилася емоціями від пережитого враження.

Михайло Заливако і Анна Богдан не соромляться показувати пристрасть на відпочинку (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Як же це круто! Рада, що ми з Мишком зважилися реалізувати цей тур. Я завжди мріяла полетіти на такій кулі... колись це була лише мрія. Зараз - це вже реальність. Я не можу передати словами, які емоції відчуваєш, коли піднімаєшся вгору, коли спостерігаєш, як десятки таких же величезних куль піднімаються разом з тобою. І о Боже... який там неймовірний вид", - розповіла Анна.

Користувачі мережі радіють за пару і бажають їм щастя в коментарях.

  • Рада за вас! Будьте щасливі!
  • Любові вам і нескінченного щастя
  • Красиві! Величезного вам щастя і любові!
  • Неймовірно щасливі
  • Люблю вашу пару
  • Красиві
  • Ви Класні, щиро радий за вас
  • Ви дуже красива пара.Дуже рада за Вас. Міцної і взаємної любові Вам
  • Ви круті, на вас дуже приємно дивитися, любіть з кожним днем один одного все більше і більше і заряджайте цим інших

До слова, на відео в сторіз Аня і Міша показали момент знайомства з козами та індиками.

Михайло Заливако та Анна Богдан весело відпочивають у Туреччині

Нагадаємо, що раніше Михайло і Анна розповіли про розподіл сімейного бюджету.

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ХолостякМихаил Заливако