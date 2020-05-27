ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

#станькумиром: зірки готують акцію до Дня захисту дітей

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2020 - 12:58
#станькумиром: зірки готують акцію до Дня захисту дітей
Злата Огневич

Даний захід затіяли фонд "Таблеточки" за допомогою платформи PayphoneX

Соціальну мережу почали заповнювати таємничі пости від музикантів, ведучих, акторів та медійних особистостей. У своїх публікаціях вони повідомляють про те, що готують щось добре і світле до Міжнародного дня захисту дітей, який відбудеться 1-го червня. За словами учасників даний захід затіяли фонд "Таблеточки" за допомогою платформи PayphoneX.

Злата Огневич:

До акції вже приєдналися Олег Скрипка, Вадим Олійник, Alloise, Тимур та Інна Мірошніченко, Злата Огневич, Марта Адамчук, Ольга Виноградова та інші. Хештегом #станькумиром знаменитості закликають кожного з тих, хто візьме участь в акції стати зіркою для самого артиста.

Трохи більше про флешмоб повідомляють у фонді "Таблеточки"

"У цьому році зі зрозумілих обставин будь-які акції краще проводити онлайн, в режимі самоізоляції. Сучасні технології для спілкування, на щастя, приходять на допомогу всім — і бізнесу, і шоу-бізнесу, і благодійності. У Міжнародний день захисту дітей, за допомогою сервісу PayphoneX можна у зірок, які взяли участь в акції #станькумиром, замовити відеопривітання, фото з автографом або мерч, а всі кошти відправити в фонд."

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Олег СкрипкаЗлата Огнєвіч
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся