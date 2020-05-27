станькумиром: зірки готують акцію до Дня захисту дітей

Злата Огневич

Даний захід затіяли фонд "Таблеточки" за допомогою платформи PayphoneX

Соціальну мережу почали заповнювати таємничі пости від музикантів, ведучих, акторів та медійних особистостей. У своїх публікаціях вони повідомляють про те, що готують щось добре і світле до Міжнародного дня захисту дітей, який відбудеться 1-го червня. За словами учасників даний захід затіяли фонд "Таблеточки" за допомогою платформи PayphoneX.

Злата Огневич:

До акції вже приєдналися Олег Скрипка, Вадим Олійник, Alloise, Тимур та Інна Мірошніченко, Злата Огневич, Марта Адамчук, Ольга Виноградова та інші. Хештегом #станькумиром знаменитості закликають кожного з тих, хто візьме участь в акції стати зіркою для самого артиста.

Трохи більше про флешмоб повідомляють у фонді "Таблеточки"



"У цьому році зі зрозумілих обставин будь-які акції краще проводити онлайн, в режимі самоізоляції. Сучасні технології для спілкування, на щастя, приходять на допомогу всім — і бізнесу, і шоу-бізнесу, і благодійності. У Міжнародний день захисту дітей, за допомогою сервісу PayphoneX можна у зірок, які взяли участь в акції #станькумиром, замовити відеопривітання, фото з автографом або мерч, а всі кошти відправити в фонд."

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Автор: Lite