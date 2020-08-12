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Як поліпшити здоров'я і схуднути: 3 правила, щоб почати

Середа 12 серпня 2020 08:35
Як поліпшити здоров'я і схуднути: 3 правила, щоб почати
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, які прості кроки допоможуть вам нарешті почати схуднення

Що робити, щоб поліпшити своє здоров'я і схуднути? Дієтолог Ольга Усенко розповіла, з чого почати, адже найважче - це почати. Експерт перерахувала прості, але ефективні перші кроки.

Топ-3 основних правила:

1. Рухайся: 10000 кроків в день - Н Е О Б Х І Д Н І С Т Ь

Необхідність для того, щоб не було застоїв, необхідність для змащення суглобів, необхідність для фізичного та психологічного стану організму.

Під час того, коли ти йдеш, у тебе є можливість провести діалог з собою, подумати, проаналізувати, намітити нові плани.

Як поліпшити здоров'я і схуднути: 3 правила, щоб почати

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Прибери очищені вуглеводи: білий цукор, біле борошно, деякі види круп, вимочені сухофрукти та цукати.

Якщо ти в своєму раціоні залишиш всі продукти, крім тих, про які йде мова вище, то ти поміняєш свою продуктову корзину максимально. І це приведе тебе до хорошого самопочуття і результату.

3. Цікався їжею, яку ти їси поза домом і яку ти купуєш в маркетах: дивись та читай етикетку, питай у офіціанта про інгредієнти страви, аналізуй місця, де тобі є що взяти перекусити і де точно немає.

Як поліпшити здоров'я і схуднути: 3 правила, щоб почати

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала сім продуктів для красивого волосся.

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