Как улучшить здоровье и похудеть: 3 правила, чтобы начать

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, какие простые шаги помогут вам наконец начать похудение

Что делать, чтобы улучшить своё здоровье и похудеть? Диетолог Ольга Усенко рассказала, с чего начать, ведь самое сложное - это начать. Эксперт перечислила простые, но эффективные первые шаги.

Топ-3 основных правила:

1. Двигайся: 10000 шагов в день - Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь

Необходимость для того, чтобы не было застоев, необходимость для смазки суставов, необходимость для физического и психологического состояния организма.

Во время того, когда ты идёшь, у тебя есть возможность провести диалог с собой, подумать, проанализировать, наметить новые планы.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Убери очищенные углеводы: белый сахар, белую муку, некоторые виды круп, вымоченные сухофрукты и цукаты.

Если ты в своём рационе оставишь все продукты, кроме тех, о которых идёт речь выше, то ты поменяешь свою продуктовую корзину максимально. И это приведёт тебя к хорошему самочувствию и результату.

3. Интересуйся едой, которую ты ешь вне дома и которую ты покупаешь в маркетах: смотри и читай этикетку, спрашивай у официанта про ингредиенты блюда, анализируй места, где тебе есть что взять перекусить и где точно нет.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла назвала семь продуктов для красивых волос.