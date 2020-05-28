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Топ-7 помилок при схудненні, які завадять досягненню результату

Lite » Краса 28.05.2020 - 14:29
Топ-7 помилок при схудненні, які завадять досягненню результату
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог докладно розповіла, чого слід уникати бажаючим стати стрункішими

Всі ми завжди хочемо все швидко і щоб вже вчора все було. Але іноді потрібно трохи терпіння і трохи послідовності, особливо коли справа стосується схуднення. Дієтолог Ольга Усенко перерахувала на своїй сторінці в Instagram поширені помилки тих, що худнуть, які заважають їм досягти результату.

Перевірте себе і не робіть так:

1. Не потрібно відразу відкидати все зі свого раціону, що здається вам якимось неправильним. Зазвичай ми виключаємо багато і хороших продуктів, на емоціях, так сказати.

2. Не потрібно урізати калорійність до 1200 ккал, тому що хтось сказав, що тільки на такій калорійності худнеш. Калорійність раціону залежить від багатьох індивідуальних параметрів.

Топ-7 помилок при схудненні, які завадять досягненню результату

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Не треба їсти тільки одну білкову їжу. Білкові дієти призводять до зриву, поганого самопочуття і до поганого настрою.

4. Раціональний правильний раціон - це не тільки курка з огірками і гречкою. Різноманітний раціон - це запорука успіху. На правильному харчуванні можна все.

5. Не потрібно прибирати каші з раціону. Раціон має бути без перекосів і без рамок, які впливають на здоров'я.

Топ-7 помилок при схудненні, які завадять досягненню результату

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Не потрібно прибирати фрукти з раціону.

7. Не потрібно їсти постійно правильні солодощі та десерти. Помилка багатьох полягає в тому, щоб замінити всі «неправильні» продукти, нібито більш здоровими. Але калорійність в цьому випадку не змінюється, тому намагаємося цього не робити і не пробуємо всі десерти в усіх місцях «правильні».

Топ-7 помилок при схудненні, які завадять досягненню результату

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше експерт з харчування і фітнес-тренер Катя Медушкина розкрила всю правду про перекуси.

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Автор: Lite

Теги Новини України схудненнядієтолог
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