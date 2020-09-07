Топ-5 способів налагодити сон і підняти енергію

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт поділилася порадами, як почати добре висипатися

Міцний здоровий сон в достатній кількості – необхідна умова міцного імунітету, молодості, стрункості і гарного самопочуття вранці і протягом дня. При цьому проблема поганого сну знайома дуже багатьом.

Як же налагодити режим сну і в результаті підняти рівень енергії, розповіла дієтолог Ганна Єлькіна.

Експерт дала кілька простих, але дієвих порад.

Як поліпшити сон:

Виключіть кофеїн за 5-7 годин до сну (пам'ятайте, що це не тільки кава, але і матча, зелений чай). Какао пити можна за кілька годин до сну, але намагайтеся не пізно ввечері.

Виключіть алкоголь зі свого життя - він скорочує довгу фазу глибокого сну відновлення, а це впливає на якість вашого сну.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Не використовуйте ввечері продукти, багаті вуглеводами або цукровмісні продукти - вони стимулюють викид кортизолу, а це впливає на процес засинання.

Їжте за 2, а краще 3 години до сну, щоб в організмі було відчуття легкості, і вам було б легко заснути.

Розслабтеся - зробіть собі ванну з сіллю, полежіть на масажному килимку (аплікатор Ляпко) 20-30 хв, спробуйте дихальні практики, використовуйте маску для сну (в ідеалі, шовкову).



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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Ще кілька хитрощів:

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Зранку випийте склянку теплої води з хлорофілом натщесерце.

Якщо ви нервуєте, то випийте магній в дозі 400мг на добу, він трохи заспокоїть вас і допоможе легше заснути.

Пийте чай Тулса протягом дня, він є природним антидепресантом і чудово розслабляє, готуючи вас до сну.

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