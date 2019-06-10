Топ-5 звичок у харчуванні, які заважають схуднути

Досить часто зустрічається ситуація, коли людина начебто прикладає багато зусиль, щоб схуднути, проте процес не йде. Можливо, вся справа в тому, що ви здійснюєте одну з найпоширеніших помилок, які зводять нанівець всі ваші зусилля позбавитися від зайвої ваги. Від яких шкідливих звичок варто позбутися, розповіла дієтолог Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instagram.

"Звички вирішують все. Вони можуть нас зробити здоровими, красивими і щасливими, а можуть – хворими і нещасними. Ось деякі зі звичок, від яких треба відмовитися", - зазначила експерт.

Топ-5 смертних гріхів тих, що худнуть:



1. Їсти з хлібом

Ця звичка – відлуння радянських часів. Чому раніше все їли з хлібом? Тому що так було ситно. Зараз перед суспільством стоїть інша проблема – тримати себе не в ситості, а в голоді. Ну скажіть, заради всього святого, навіщо вам, людині, що веде сидячий спосіб життя, прості вуглеводи?





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2. Пити чай з цукром

Норма доданого цукру, безпечна для здоров'я, – 5 ч. л. в день. А тепер порахуйте, скільки цукру ви з'їдаєте. Тільки не забудьте врахувати прихований цукор (наприклад, в хлібі, кетчупі, йогуртах та інших продуктах, в яких ви і подумати не могли).



3. Заправляти салати майонезом

Знаєте, чим можна зіпсувати будь-який салат? Заправкою. Саме вона робить салат корисним або шкідливим для здоров'я. Про майонез вже писала. Вчіться готувати корисні заправки.





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4. Смажити на рафінованій олії

Рафінована олія – це отрута. Вона не горить, тому що в ній все згоріло ще до того, як вона потрапило до вас на сковорідку. Що робити? Смажити на незначній кількості масла (для цього продаються спеціальні спреї) і помірних температурах. Тоді можна використовувати нерафіновану кокосову і оливкову олії, а також масло гхі.





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5. Застілля з великою кількістю страв

Погодьтеся, складно не переїсти, коли перед тобою олів'є, оселедець під шубою, мімоза і ще пара-трійка салатів, потім гаряче і десерт. Не знаю, як для вас, для мене святкове застілля довгий час було справжнім випробуванням.



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"Тому, друзі, заради шпинату і святого авокадо, не треба так робити. Ці звички віддаляють вас від фігури вашої мрії і доброго здоров'я. Ви можете в кожен Новий рік загадувати бажання схуднути, але поки ви будете так робити, воно так і залишиться романтичним образом у вашій голові", - підсумувала дієтолог.

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