Як зберегти фігуру після схуднення: поради дієтолога

Експерт розповіла, що робити, щоб утримати потрібну вагу
Якщо найскладніше позаду і ви вже схудли і домоглися бажаної ваги, виникає питання: а як же її утримати? Дієтолог Ольгя Усенко розповіла, як діяти, якщо ви досягли своєї форми і хочете її підтримувати без подальшого зниження ваги.
Як зберегти фігуру після схуднення:
Що ми залишаємо так само як і при схудненні? Суть схуднення лежить в основі швидкості ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ, і якщо ти досягла потрібного результату, то тобі можна дозволяти трохи більше, ніж на схуднення, але категорично не можна уповільнити обмінні процеси.
А для цього ми:
Ілюстративне фото (pexels.com)
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Що ж може відрізнятися в раціоні на підтримці та схудненні:
Але якщо дивитися глобально ПРАВИЛЬНЕ РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ, яке ми використовуємо для схуднення, це точно таке ж харчування, що і для підтримки. Адже коли ви приходите в хорошу форму і далі не міняєте Калорійність раціону, то ця Калорійність підходить для вашої підтримки.
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Середня хороша калорійність для підтримки в нашому сидячому способі життя (коли вже немає зайвої ваги у вас) 1600-1700 ккал.
І цю ж калорійність ми використовуємо для схуднення з гаком 1500-1600 в середньому.
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Якщо вага менше 60 кг, там калорійність може бути менше. Але наїдати по 2000 калорій тільки тому, що ви потренувалися вранці і спалили на 200 калорій за день більше, не потрібно.
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