Як зберегти фігуру після схуднення: поради дієтолога

Якщо найскладніше позаду і ви вже схудли і домоглися бажаної ваги, виникає питання: а як же її утримати? Дієтолог Ольгя Усенко розповіла, як діяти, якщо ви досягли своєї форми і хочете її підтримувати без подальшого зниження ваги.

Як зберегти фігуру після схуднення:

Що ми залишаємо так само як і при схудненні? Суть схуднення лежить в основі швидкості ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ, і якщо ти досягла потрібного результату, то тобі можна дозволяти трохи більше, ніж на схуднення, але категорично не можна уповільнити обмінні процеси.

А для цього ми:

воду п'ємо

снідаємо протягом години після пробудження

тренування ніхто не відміняв

все їмо з овочами

вечеря до 19:00

вечерю робимо найлегшим прийомом їжі

вершкові соуси соуси в цілому прибираємо

Ілюстративне фото (pexels.com)

Останній ривок: як "дотиснути" останні 2-3 кілограми без зривів

Що ж може відрізнятися в раціоні на підтримці та схудненні:

складність страв. на схудненні - чим простіше, тим краще, на підтримці ми можемо дозволити собі замість сиру - СИРНИКИ, замість шматочка м'яса - КОТЛЕТКУ; правильну піцу на томатному соусі ми теж можемо собі дозволити, але з овочевим салатом, суші і роли теж можна

частіше можна балувати себе правильним смачненьким або рідко можна неправильне смачненьке

порція на підтримці може бути трохи більше, ніж на схудненні з дефіцитом

Ілюстративне фото (pexels.com)

Але якщо дивитися глобально ПРАВИЛЬНЕ РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ, яке ми використовуємо для схуднення, це точно таке ж харчування, що і для підтримки. Адже коли ви приходите в хорошу форму і далі не міняєте Калорійність раціону, то ця Калорійність підходить для вашої підтримки.

⠀

Середня хороша калорійність для підтримки в нашому сидячому способі життя (коли вже немає зайвої ваги у вас) 1600-1700 ккал.

І цю ж калорійність ми використовуємо для схуднення з гаком 1500-1600 в середньому.

⠀

Якщо вага менше 60 кг, там калорійність може бути менше. Але наїдати по 2000 калорій тільки тому, що ви потренувалися вранці і спалили на 200 калорій за день більше, не потрібно.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала сім продуктів для красивого волосся.