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Секрети краси Кейт Міддлтон: що робити, щоб виглядати карколомно

Lite » Краса 22.02.2019 - 18:14
Секрети краси Кейт Міддлтон: що робити, щоб виглядати карколомно
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Все про правила харчування та спортивний режим герцогині Кембриджської

Бездоганні манери, витончений стиль, струнка фігура, сяюча шкіра і незмінна посмішка на обличчі... 37-річна Кейт Міддлтон, яка раніше захопила повітряною сукнею Gucci, – приклад для наслідування мільйонів жінок у всьому світі. І одне з найважливіших питань, якими переймаються шанувальниці знаменитості – як матері трьох дітей вдається зберігати таку фігуру? Що ж, все дуже просто.

Секрети харчування Кейт Міддлтон

Міддлтон

Чарівна Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Традиції королівської сім'ї не передбачають, що дружина принца Вільяма буде давати інтерв'ю. Особливо про свій спосіб життя і дієти. Тим не менш, завдяки різним джерелам, наближеним до палацу, інформація про улюблену їжу Кейт потрапила в мережу. Отже. Головні правила її харчування – чистота і простота. Вона включає в раціон багато свіжих овочів і фруктів. Також в раціоні улюблениці Британії багато пісних білків і корисних жирів.

Вранці і протягом дня вона випиває смузі, головні інгредієнти якого: шпинат, салат, порошок мате, коріандр, чорниця, а також спіруліна – джерело маси корисних мікроелементів, що відповідають, крім усього іншого, за красу шкіри і сяйво волосся.

Ще одне улюблене блюдо герцогині: ягоди, збиті з мигдальним молоком. До речі, від звичайного молока і молочних продуктів Кейт відмовилася. Якщо їй потрібно швидко повернутися у форму, вона дотримується знаменитої системи живлення по Дюкану. Саме ця дієта, за словами Кейт, допомогла їй в найкоротші терміни повернутися у форму після пологів.

Спорт

Кейт Міддлтон

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Другий секрет краси і стрункості Кейт — регулярні фізичні навантаження. До речі, від особистого тренера вона відмовилася. В щоденну фітнес-рутину герцогині включені кардіотренування, гантелі, біг. А ще вона велика любителька простих, але дієвих вправ. До речі, найулюбленіша з них – планка в її різних варіаціях: для преса, бічних м'язів живота і спини.

З інших активностей, які вже давно стали частиною життя Кейт Міддлтон: гольф, теніс і верхова їзда. Також, за словами інсайдера, вона просто обожнює йогу: цей вид занять не тільки допомагає тримати в тонусі м'язи всього тіла, але і заспокоює розум, позбавляє від стресу і розслабляє. До речі, незважаючи на те, що Кейт приділяє фізичним навантаженням дійсно багато часу, її сім'я ніяк цьому не перешкоджає. А навіть навпаки – сприяє. Наприклад, іноді за компанію з Кейт на міні-пробіжку відправляється маленька Шарлотта і їх кокер-спанієль Лупо.

Нагадаємо, все ще активно обговорюють поїздку Меган Маркл в Нью-Йорк, де для неї була організована вечірка baby shower. Як пройшов захід, у скільки він обійшовся і чому його проігнорувала Кейт Міддлтон — у нашому матеріалі.

Також відзначимо, що в мережі набирає популярності двійник Меган Маркл — британська дівчина Сара Мланга надзвичайно схожа на Меган.

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Новини України Кейт Міддлтон
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