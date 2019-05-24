Як шовк: топ-5 секретів розкішного волосся від професіонала

Ілюстративне фото: unsplash.com

Трихолог розповідає, як доглядати за волоссям влітку

Тетяна Мельничук – професійний трихолог і член Асоціації трихолог України – як ніхто інший знає, як правильно доглядати за волоссям, щоб воно стало довгим і густим. У жаркий час року це питання особливо актуальне. Адже влітку, коли так хочеться захоплювати розкішним волоссям, воно пересушене, ламке і тьмяне. Ми попросили Тетяну скласти міні-керівництво щодо грамотного догляду. Отже.

Правильно миємо



Через день, кожен день, раз в тиждень... Про те, як часто потрібно мити голову, думала кожна з нас. І відповідь проста: у міру забруднення, а не з якогось розрахунку. Як тільки ви відчули (і побачили) потреба освіжити волосся, відразу вирушайте в душ. Але не затягуйте: не можна накопичувати на шкірі залишки сального секрету, стайлінг і омертвілі клітини. Намилювати шкіру голови краще 2-3 рази, для більш якісного очищення.



Уважно вибираємо засоби по догляду

Дуже часто на консультації чую скарги: жирне коріння і сухі кінці. Впізнаєте себе? А в ході розмови з'ясовується, що шампуні клієнт вибирає для зволоження довжини волосся, живлення волосся по всій довжині і т. д. Так от, будьте уважні: шампунь вибираємо виключно за типом шкіри голови (жирна, суха, нормальна), а маски, кондиціонери і масла – за типом і існуючої проблемою стрижня волосини (сухе, ламке, пофарбований, в'юнке).

Наприклад, взявши шампунь для жирної шкіри голови, а також зволожуючу маску і кондиціонер для довжини волосся, ви позбудетеся жирності біля кореня і сухості по довжині волосся.

Стимулюємо ріст

На сьогоднішній день існує величезна кількість спреїв, ампул, лосьйонів для стимуляції росту волосся. Рекомендую кожній дівчині, у якої немає патологічного випадіння волосся, регулярно використовувати їх для підтримки здорового росту волосся. Вибрати засіб ви можете самостійно або з вашим перукарем. Я раджу будь-який добре зарекомендував себе на ринку, бажано органічний бренд.

Якщо випадання волосся більше норми: триває більше 3-х місяців, є залисини, присутній чутливість скальпа, підвищилася жирність шкіри голови, краще не втрачати часу і звернутися до трихолога.

Тетяна Мельничук, трихолог (фото: www.facebook.com/Trihology)

Підбираємо професійні процедури



Дівчата часто йдуть на процедури, не розібравшись в їх дії, а тому не отримують потрібний ефект. Будьте уважні: перш ніж призначати те чи інше лікування, потрібно з'ясувати причину випадання волосся і правильно назначити догляд.

Найпоширеніша процедура – мезотерапія. Для неї також є безліч препаратів з різним дією. До речі, для чутливих дівчат з високим больовим порогом є апаратна мезотерапія. Стрімко набрала обертів і PRP-терапія (терапія збагаченої тромбоцитами плазми). Для лікування жирної себореї, сухості, чутливості скальпа, для стимуляції росту волосся застосовуються лікувальні спа-процедури з масажними техніками. І наостанок, одна з ефективних процедур, спрямованих на зупинку випадіння волосся – використання власних стромальних стовбурових клітин. Вона призначається виключно лікарем, виконується в стерильних умовах і має високу ефективність.



Застосовуємо цілісний підхід



Обожнюю говорити своїм пацієнтам: "Довжина волосся – дорога шуба у вашому гардеробі". Саме після цієї фрази відпадає багато міфів. Наприклад: якщо періодично підрізати кінчики, волосся буде швидше рости. Все, що вийшло за межі шкіри – це мертва структура, твердий кератин. Як ви будете берегти довжину, це вже ваша справа. Головне – знати: якщо волосся пофарбоване, ви регулярно сушите його феном, застосовуєте прасування і плойки, ходите в басейн і так далі, мінімум 1 раз в місяць потрібно робити процедури по відновленню структури волосся у майстра. При цьому домашній догляд у вигляді масок і масел теж ніхто не відміняв. Також пам'ятайте: краса і блиск вашого волосся безпосередньо залежать від стану організму: від звичок харчування, стресів, ритму життя. Тому турбота про здоров'я і гармонійний стан – кращі супутники тих, хто хоче стати власником розкішного волосся!