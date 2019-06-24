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Чому я не худну: дієтолог назвала можливі причини

Lite » Краса 24.06.2019 - 15:27
Чому я не худну: дієтолог назвала можливі причини
Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо вага вперто не хоче знижуватися - можливо, ви допускаєте одну з цих помилок

Є люди, які роками сидять на дієтах або здоровому харчуванні, а зайва вага як і раніше з ними. Чому може скластися така ситуація, розповіла дієтолог Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instagram.

Вона перерахувала список основних причин, через які у вас не виходить схуднути.

Метання і мінливість

Це - дівчата, що вічно худнуть, які змінюють дієти, як рукавички. Замість того, щоб 1 раз навчитися ефективній системі і все життя прожити в стрункому здоровому тілі. 

Багато слів, мало дій

Із задоволенням розмірковують на теми ЗСЖ, але далі розмов справа не йде.

Шукачки чарівних таблеток

Чаї для схуднення, детокси, копійчані плани харчування "один розмір для всіх" (мені хочеться плакати, коли я бачу ці плани...). І це на тлі нерозуміння базових принципів харчування і того, як працює організм.

Чому я не худну: дієтолог назвала можливі причини
Ілюстративне фото (pexels.com)

Вічна підготовка до щасливого майбутнього

Щоб піти в спортзал.... мені потрібно привести себе в гарну форму.
Це як знаєте: не можу піти в душ, тому що спочатку мені треба помитися.

Слова розходяться з діями

"Спортзал і дієтолог – це дуже дорого", - сказала вона і пішла за новим Айфоном. Можна говорити скільки завгодно, що здоров'я і фітнес – ваші пріоритети. Але справжні пріоритети – це те, на що ви витрачаєте свій час і гроші.

Чому я не худну: дієтолог назвала можливі причини

Ілюстративне фото (instagram.com/nk.health)

Тяга до просунутих стратегій без знання основ

Раз в тиждень - інтервальне голодування, тиждень в місяць - цикли калорій і вуглеводів. В інші дні - відрив по повній.

Чому я не худну: дієтолог назвала можливі причини

Ілюстративне фото (pexels.com)

Новачки навчаються у новачків

За знаннями йдуть не до професіоналів, а до тих, хто схуд сам і тепер вчить інших, не маючи відповідних знань.

Нагадаємо, дієтолог Алла Манайкина розповіла, з чого почати перехід на правильне харчування.

Раніше дієтолог Наталія Кошкіна розписала просту і ефективну 5-крокову систему зниження ваги.

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