Почему я не худею: диетолог назвала возможные причины

Если вес упорно не хочет снижаться - возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Есть люди, которые годами сидят на диетах или здоровом питании, а лишний вес по-прежнему с ними. Отчего может сложиться такая ситуация, рассказала диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram.
Она перечислила список основных причин, по которым у вас не получается похудеть.
Метания и непостоянство
Это - вечно худеющие девушки, которые меняют диеты, как перчатки. Вместо того, чтобы 1 раз обучиться эффективной системе и всю жизнь прожить в стройном здоровом теле.
Много слов, мало действий
С удовольствием рассуждают на темы ЗОЖ, но дальше разговоров дело не идет.
Искательницы волшебных таблеток
Чаи для похудения, детоксы, копеечные планы питания "один размер для всех" (мне хочется плакать, когда я вижу эти планы…). И это на фоне непонимания базовых принципов питания и того, как работает организм.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Вечная подготовка к счастливому будущему
Чтобы пойти в спортзал…. мне нужно привести себя в хорошую форму.
Это как знаете: не могу пойти в душ, потому что сначала мне нужно помыться.
Слова расходятся с действиями
"Спортзал и диетолог – это очень дорого", - сказала она и пошла за новым Айфоном. Можно говорить, сколько угодно, что здоровье и фитнес – ваши приоритеты. Но настоящие приоритеты – это то, на что вы тратите свое время и деньги.
Иллюстративное фото (instagram.com/nk.health)
Тяга к продвинутым стратегиям без знания основ
Раз в неделю - интервальное голодание, неделя в месяц - циклы калорий и углеводов. В остальные дни - отрыв по полной.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Новички учатся у новичков
За знаниями идут не к профессионалам, а к тем, кто похудел сам и теперь учит других, не имея соответствующих знаний.
Напомним, диетолог Алла Манайкина рассказала, с чего начать переход на правильное питание.
Ранее диетолог Наталья Кошкина расписала простую и эффективную 5-шаговую систему снижения веса.