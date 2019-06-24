Почему я не худею: диетолог назвала возможные причины

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если вес упорно не хочет снижаться - возможно, вы допускаете одну из этих ошибок

Есть люди, которые годами сидят на диетах или здоровом питании, а лишний вес по-прежнему с ними. Отчего может сложиться такая ситуация, рассказала диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram.

Она перечислила список основных причин, по которым у вас не получается похудеть.



Метания и непостоянство

Это - вечно худеющие девушки, которые меняют диеты, как перчатки. Вместо того, чтобы 1 раз обучиться эффективной системе и всю жизнь прожить в стройном здоровом теле.

Много слов, мало действий

С удовольствием рассуждают на темы ЗОЖ, но дальше разговоров дело не идет.



Искательницы волшебных таблеток

Чаи для похудения, детоксы, копеечные планы питания "один размер для всех" (мне хочется плакать, когда я вижу эти планы…). И это на фоне непонимания базовых принципов питания и того, как работает организм.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Вечная подготовка к счастливому будущему

Чтобы пойти в спортзал…. мне нужно привести себя в хорошую форму.

Это как знаете: не могу пойти в душ, потому что сначала мне нужно помыться.



Слова расходятся с действиями

"Спортзал и диетолог – это очень дорого", - сказала она и пошла за новым Айфоном. Можно говорить, сколько угодно, что здоровье и фитнес – ваши приоритеты. Но настоящие приоритеты – это то, на что вы тратите свое время и деньги.

Иллюстративное фото (instagram.com/nk.health)



Тяга к продвинутым стратегиям без знания основ

Раз в неделю - интервальное голодание, неделя в месяц - циклы калорий и углеводов. В остальные дни - отрыв по полной.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Новички учатся у новичков

За знаниями идут не к профессионалам, а к тем, кто похудел сам и теперь учит других, не имея соответствующих знаний.

Напомним, диетолог Алла Манайкина рассказала, с чего начать переход на правильное питание.

Ранее диетолог Наталья Кошкина расписала простую и эффективную 5-шаговую систему снижения веса.