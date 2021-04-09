Нутриціолог назвала один засіб з аптеки для густого та довгого волосся

Про це розповіла доктор Валентина Скороход в своєму мікроблозі в Instagram.

"Як пов'язані сон, естрогени і глід з ростом волосся? Ви знали, що саме уві сні мелатонін знижує рівень тестостерону та естрогену локально в шкірі? Чому нас цікавить антиестрогенної дії мелатоніну? Тестостерон і естроген в рівній мірі гальмують ріст волосся», - розповіла лікар.

При цьому, додала вона, тестостерон в плазмі може відповідати нормальному рівню, але волосяні фолікули можуть бути чутливими і до естрогену в концентрації, набагато меншою, ніж рівень в плазмі.

Красиве густе волосся (instagram.com/mathildegoehler)

"Показано: шкіра має свою власну потужну нейроендокринну систему. Тому зміни метаболізму і секреції гормонів у шкірі є однією з основних причин випадіння волосся", - написала Скороход.

Естроген має важливе значення для регуляції росту волосся і товщини епідермісу і інгібує проліферацію клітин (зростання, активне ділення клітин) матриксу волосини. При цьому метаболізм естрогену регулюється локально: величезний вплив робить вітаміну D, який також активується в шкірі, пояснила лікар.

Лікування мелатоніном і вітаміном D частково компенсують локальну деградацію волосяних фолікул, викликаних дією естрогенів, обрадувала Валентина читачів. Іншими словами, волосся активно відростэ після зниження рівня або повного видалення естрогенів.

"Фактори, що впливають на локальний метаболізм естрогенів: генетика, сон, вітамін D, запалення, інсулін та інше", - написала Скороход.

Що робити, щоб волосся не випадало, були густими і довгими

Мінімум, який радить лікар: лягати спати до 12:00 ночі, виключити, по можливості, з життя стрес, нормалізувати вагу і інсулін (в цьому допоможуть здоровий раціон, здача аналізів і консультація з фахівцем з їх розшифрування) і протизапальні добавки, як місцево, так і перорально.

"Одна з найпотужніших добавок, описана в монографії ВОЗ: екстракт глоду. Вона містить флавоноїди, каротин, кверцетин, гіперозид, вітексин, кавову і хлорогенову кислоти, дубильні речовини, тритерпенові сапоніни (урсолова і олеанолова кислота), жирне масло, бета-ситостерин, холін і ацетилхолін, триметиламін... Таким чином, це ідеальний готовий комплекс-стимулятор для росту волосся», - порадила Скороход засіб, нагадавши, що перед вживанням добавок варто порадитися з лікарем.