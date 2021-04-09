Нутрициолог назвала одно средство из аптеки для густых и длинных волос

Об этом рассказала доктор Валентина Скороход в своем микроблоге в Instagram.

"Как связаны сон, эстрогены и боярышник с ростом волос? Вы знали, что именно во сне мелатонин снижает уровень и тестостерон и эстрогена локально в коже? Почему нас интересует антиэстрогенное действие мелатонина? Тестостерон и эстроген в равной степени тормозят рост волос», - рассказала врач.

При этом, добавила она, тестостерон в плазме может соответствовать нормальному уровню, но волосяные фолликулы могут быть чувствительными и к эстрогену в концентрации, намного меньшей, чем уровень в плазме.

Красивые густые волосы (instagram.com/mathildegoehler)

"Показано: кожа имеет свою собственную мощную нейроэндокринную систему. Поэтому изменения метаболизма и секреции гормонов в коже являются одной из основных причин выпадения волос", - написала Скороход.

Эстроген имеет важное значение для регуляции роста волос и толщины эпидермиса и ингибирует пролиферацию клеток (рост, активное деление клеток) матрикса волоса. При этом метаболизм эстрогена регулируется локально: огромное влияние оказывает витамина D, который также активируется в коже, пояснила доктор.

Лечение мелатонином и витамином D частично компенсируют локальную деградацию волосяных фолликул, вызванных действием эстрогенов, обрадовала Валентина читателей. Другими словами, волосы активно отрастают после снижения уровня или полного удаления эстрогенов.

"Факторы, влияющие на локальный метаболизм эстрогенов: генетика, сон, витамин D, воспаление, инсулин и другие", - написала Скороход.

Что делать, чтобы волосы не выпадали, были густыми и длинными

Минимум, который советует доктор: ложится спать до 12:00 ночи, исключить, по возможности, из жизни стресс, нормализовать вес и инсулин (в этом помогут здоровый рацион, сдача анализов и консультация со специалистом по их расшифровке) и противовоспалительные добавки, как местно, так и перорально.

"Одна из мощнейших добавок, описана в монографии ВОЗ: экстракт боярышника. Она содержит флавоноиды, каротин, кверцетин, гиперозид, витексин, кофейную и хлорогеновую кислоту, дубильные вещества, тритерпеновые сапонины (урсоловая и олеаноловая кислота), жирное масло, бета-ситостерин, холин и ацетилхолин, триметиламин... Таким образом, это идеальный готовый комплекс-стимулятор для роста волос», - посоветовала Скороход средство, напомнив, что перед употреблением добавок стоит посоветоваться с лечащим врачом.