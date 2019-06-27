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Міс Україна 2019: у Києві представили претенденток на корону краси

Lite » Краса 27.06.2019 - 20:52
Міс Україна 2019: у Києві представили претенденток на корону краси
Фото: претендентки на Міс Україна 2019 (прес-служба)

50 красунь з усіх куточків України прагнуть здобути омріяну корону

У середу, 26 червня у Києві відбулася офіційна презентація претенденток на участь у національному конкурсі краси "Міс Україна 2019". 50 красунь з усіх куточків України дефілювали по подіуму ресторанного комплексу. Але слід зазначити, що за головну корону країни змагатимуться у фіналі всього 25 з цих дівчат.

Презентація почалася яскравим магнетичним виступом-перформансом акторів театру "Шарж", в ході якого гості побачили головну корону країни - бажану нагороду учасниць запеклої боротьби. У цьому році за ініціативою комітету конкурсу вперше з 1991 року було проведено її ексклюзивну реставрацію. Унікальна прикраса засяяла новим світлом, співмірним з красою конкурсанток.

Міс Україна 2019: у Києві представили претенденток на корону краси

Фото: презентація претенденток на " Міс Україна-2019 (прес-служба)

Ведучим презентації став Володимир Полуєв, більш відомий як телеведучий політичного ток-шоу "Пульс".

Яскравими та запальними виступами порадували присутніх зіркові гості - неймовірні співачки Індіра і сексапільна Анна Добриднева.

Міс Україна 2019: у Києві представили претенденток на корону красиМіс Україна 2019: у Києві представили претенденток на корону краси

Фото: презентація претенденток на " Міс Україна-2019 (прес-служба)

Звичайно ж, родзинкою свята стало оголошення 50 учасниць конкурсу Міс Україна 2019. По черзі в світлі софітів на сцену виходили самі гідні претендентки, які вже незабаром почнуть боротьбу за головну корону країни.

Міс Україна 2019: у Києві представили претенденток на корону красиМіс Україна 2019: у Києві представили претенденток на корону краси

Фото: презентація претенденток на " Міс Україна-2019 (прес-служба)

Директор конкурсу Міс Україна Вікторія Кіосе зазначила безпрецедентну кількість заявок, отриманих в цьому році від бажаючих взяти участь у конкурсі. Кожна з представлених на презентації конкурсанток - результат спорів і нелегкого вибору організаційного комітету, доказ цілеспрямованості та наполегливості на шляху до мети його учасників.

Міс Україна 2019: у Києві представили претенденток на корону краси

Фото: презентація претенденток на " Міс Україна-2019 (прес-служба)

Саме тому кожна з них - вже переможниця. Однак корону і заповітний титул отримає тільки одна дівчина, ім'я якої стане відомо у фіналі конкурсної боротьби.

У дівчат попереду чимало випробувань, в ході яких організатори конкурсу Міс Україна в черговий раз продемонструють, що краса - це сила, яка своїми найрізноманітнішими проявами здатна врятувати світ.

Нагадаємо, переможниця конкурсу Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко вийшла заміж за знаменитого телеведучого Дмитра Комарова.

Раніше на конкурсі "Міс Україна": вибухнув скадал - одна з учасниць виявилася сестрою директора Вікторії Кіосе. Як запевняє Марина, вона подала документи на участь потай від своєї сестри і тому в чесності відбору сумніватися, за її словами, не варто.

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