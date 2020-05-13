Ірина Білик поділилася власним рецептом маски для обличчя

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ірина розповіла про догляд у період карантину

Вже два місяці українці приводять себе в порядок самостійно. Не виняток і зірки – вони теж обходяться без салонів краси і допомоги професіоналів. У програмі «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», Ірина Білик, Камалія і Катерина Кухар розповіли, які б'юті-процедури проводять у домашніх умовах.

Під час карантину кардинально змінила зачіску прима-балерина Катерина Кухар. Вона вперше за 15 років перефарбувалася. Над кольором чаклував її чоловік, прем’єр Олександр Стоянов. Звичайно, під керівництвом перукаря, який спостерігав за процесом онлайн.

«Мені взагалі всі казали, що з чорного вийти нереально, ти 15 років була брюнеткою, забудь. Мій колір зараз – коньячний блонд. Для того, що вийшов такий близький до натурального відтінок, спочатку потрібно було дійти до білявки. Я була схожа на Чужого. Розуміла, що це просто катастрофа, було щось середнє між апельсином і колоском, а моєму перукарю по скайпу потрібно буде налити щось дуже міцне, – каже Катерина Кухар в ефірі каналу «Україна», але додає, що фінальний результат сподобався багатьом. – У мене вибухнув дірект, було багато коментарів, що я стала виглядати дуже натурально, що помолодшала. Народу сподобалось, мені було неймовірно приємно».

Співачка Камалія сумує за процедурами для тіла. Утім, і вдома має девайс, який допомагає їй розслабитися.

«Зараз, на жаль, на всілякі спа-процедури, до косметолога, масажиста нереально поїхати. Але в нас удома є певні умови, де я можу розслабитися. Є масажне крісло, ввечері я люблю прилягти на нього і отримати масаж. Звісно, з руками справжнього, хорошого масажиста це не порівняти, та все ж», – зазначила Камалія.

А ось щодо догляду за обличчям, то тут власний дієвий рецепт має Ірина Білик. Співачка охоче ділиться ним з глядачами:

«Я дуже полюбляю маску з перепелиного яєчка, трошки сметани і меду. Обов’язково яйце перепелине, тому що в ньому багато мінералів і вітамінів», – розповіла Ірина Білик в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях».

Нагадаємо, раніше Ірина Білик несподівано висловилася про ревнощі свого чоловіка.