Їм мало – вага на місці: дієтолог розвіяла міфи про харчування і схуднення

Експерт пояснила, чому при обмеженому харчуванні вага не рухається або навіть зростає

Профессиональный диетолог Светлана Фус уверяет, что частой проблемой при резком ограничении питании становится изменение метаболизма. Именно поэтому многие люди не худеют или даже набирают вес, резко урезав свой рацион. Об этом она написала в Instagram.

Фус пояснила, что собой представляет метаболизм и какие факторы влияют на его скорость. По ее словам, поддерживать обмен веществ в активном состоянии помогают белки, жиры, углеводы, которые необходимо получать с пищей в оптимальном количестве.

"Метаболизм (обмен веществ) - это комплекс многочисленных биохимических реакций, которые проходят в нашем организме для обеспечения функционирования всех систем. Этот процесс происходит непрерывно: и днем, когда мы бодры, и ночью, когда мы спим. Чтобы поддерживать обмен веществ в активном состоянии необходимо поступление белков, жиров, углеводов. Все это мы должны получать с пищей", - подчеркнула экспет.

Диетолог отметила, что строгая диета способствует не только снижению активности и энергичности человека, но и выработке гормона стресса – кортизона, который и приводит к негативным последствиям, таким как задержка воды в организме.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Когда человек сидит на "голодной" диете, то калорийность потребляемой им пищи низкая, количество энергии снижена (из-за недостатка пищи). Организм не может полноценно функционировать, дефицит веществ воспринимается как стресс. Во время стресса в коре надпочечников вырабатывается гормон кортизол, который вызывает, во-первых, распад мышечной ткани, а во-вторых, задержку воды в организме", - написала Фус.

Также ограниченное питание чревато сбоями в работе щитовидки, что также способствует набору веса и накоплению жировых отложений.

"При недостатке энергии, которую обеспечивает пища при плохом питании, падает активность гормонов щитовидной железы и они переходят из свободного состояния (а это активный обмен веществ) в связанное. Замедляется метаболизм, организм запасает энергию в виде жира. И что в итоге? Мышечной ткани (метаболическая ткань) становится меньше, а вода и жир, наоборот, задерживаются. То есть меняется состав вашего тела (мышцы / жир). Это означает, что привести себя в форму будет сложнее", - констатировала специалист.

Именно потому диетолог рекомендует правильно и сбалансировано питаться вместо того, чтобы минимизировать негативные последствия добровольного голодания.

"Чтобы не нарушать и не замедлять метаболизм более полезно и эффективно питаться правильно и поддерживать мышцы в тонусе. Вот почему нормализация ежедневного питания - первое, с чего начинается путь к стройному телу", - заверила она.

Ранее специалист рассказала о негативном влиянии на организм белковых диет и их последствиях.

Напомним, что Светлана Фус заявляла о том, что правильно приготовленная каша способна не только насытить организм, но и минимизировать тягу к сладкому.

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