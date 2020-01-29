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Дієтолог розповіла всю правду про те, чи можна схуднути на фруктовій дієті

Lite » Краса 29.01.2020 - 08:37
Дієтолог розповіла всю правду про те, чи можна схуднути на фруктовій дієті
Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Одна з найпопулярніших дієт не так вже й безпечна, як вважають деякі

Фруктова дієта дуже смачна, але мало корисна, вважає дієтолог Світлана Нікітчук. Адже навіть найсмачніші фрукти не можуть замінити продукти, що мають іншу харчову цінність. До речі, фахівці з правильного харчування категорично висловилися з приводу вживання в їжу хліба.

В першу чергу, дуже тривала фруктова дієта часто призводить до дефіциту білка в організмі, що небезпечно для здоров'я, адже білкове голодування не зможуть компенсувати навіть найдорожчі і найкорисніші фрукти.
Нутриціолог розповіла про те, який все ж таки режим фруктової дієти можливий для безпечного схуднення.

Дієтолог розповіла всю правду про те, чи можна схуднути на фруктовій дієті
⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)

"Найоптімальніші варіант суворої дієти на три дні і збалансований варіант харчування на три тижні", - стверджує вона.


При триденному раціоні харчування складається з фруктів, горіхів та напоїв. У ці дні крім фруктів дозволено їсти овочі, пісне м'ясо та крупи, але основний раціон складається на 80% з фруктів. Після чого слід протягом трьох тижнів дотримуватися правильної їжі, адже тільки збалансоване харчування покращує роботу внутрішніх органів, зміцнює імунітет і здоров'я, а також сприяє схудненню.

Дієтолог розповіла всю правду про те, чи можна схуднути на фруктовій дієті
⠀Ілюстративне фото: (unsplash.com)

При порушенні цого графіку ви можете відчувати слабкість, так як знижується рівень білка і м'язи слабшають, що дуже складно виправити в подальшому. Також гарантована ще й нестача вітаміну В2. А ще є деякі фрукти, які сприяють утворенню, а не спалюванню жиру - виноград, банани.

Адже фруктоза у великих кількостях моментально перетворюється в жир.
А ще через вживання великої кількості фруктів може початися діарея, а на язиці утворитися білий наліт.

Крім того, фруктова дієта протипоказана людям, що мають проблеми з травною системою, а особливо з гастритом або виразкою. А також категорично заборонено людям, що страждають алергією.

Дієтолог розповіла всю правду про те, чи можна схуднути на фруктовій дієті

Крім того, дієтолог визначила який раціон може називатися корисним і назвала всі продукти, що сприяють нормалізації маси тіла.⠀

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