Дієтолог розповіла, чим небезпечні білкові дієти

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт розповіла, що відбувається з організмом при неправильному харчуванні

Багато дівчат, бажаючи скинути зайві кілограми, вдаються до популярних дієт, в тому числі і білкових. Однак, на думку дієтолога і експерта по схудненню Інни, вони швидше приносять шкоду, ніж користь, причому це може проявитися значно пізніше. На своїй сторінці в Instagram вона пояснила, чому вона проти білкових дієт.

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"Взагалі, якщо чуєте "дієта", краще відразу бігти! І здоров'я збережете і схуднете без дієти. Дієта - це тимчасове обмеження у харчуванні, ви не зможете на ній сидіти все життя. Як правило це досить сильний дефіцит калорій, або сильний перекіс у БЖУ. Ну і стрес для організму!" - зауважила Інна.

Фото: (instagram.com/inna_foodfit)⠀

Далі вона висловила свою думку про білкові дієти -такі, як Дюкана, Кремлівська, низьковуглеводна і т. д.

Білок нам необхідний, але що відбувається, якщо норма білка сильно перевищена:

Зайвий білок не засвоїться! Те, що не використалося організмом, буде гнити в кишечнику! Продукти розпаду білка в організмі - аміак, сечовина, вуглекислий газ і вода. Аміак дуже токсичний!

Побічні явища надлишку білка:

отруєння організму токсичними речовинами

гнильна диспепсія

подагра

проблеми з нирками.

Фото: (unsplash.com)

Як правило, білкові дієти супроводжуються зниженням вуглеводів та жирів. Зниження жирів веде до порушення гормонального фону, проблем з шкірою, волоссям, нігтями, суглобами.

Зниження вуглеводів при надлишку білка веде до слабкості, запорів, неприємному запаху з рота, головних болів, і т. д. Причому після закінчення дієти, часто вага починає зростати і ще з компенсацією.

Фото: (pixabay.com)

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"Є люди, які кажуть, що схудли на дієти Дюкана, і нічого їм за це не було. Але по-перше, часто ми не знаємо про внутрішні проблеми, поки півень не клюне, а по-друге - деякі наслідки вилазять не відразу, а через роки. Дюкана, до речі, виключили зі світового суспільства дієтологів (саме тому, що його дієта шкідлива для здоров'я)", - підсумувала фахівець.

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