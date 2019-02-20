Дієтолог докладно розповіла, як зберегти молодість і красу

Експерт перерахувала, які прості дії допоможуть уповільнити старіння організму
Всем женщинам хочется как можно дольше оставаться молодой и красивой и не пугаться очередного дня рождения. О том, что же мы можем сделать уже сегодня, чтобы притормозить старение организма и улучшить свой внешний вид, рассказала на своей странице в Instagram украинский врач-диетолог Екатерина Павлова.
По ее словам, влиять на скорость старения и увядания вполне возможно. Если будете действовать согласно следующему списку, сможете надолго сохранить цветущий вид и отличное здоровье и самочувствие.
1. Работать над биоритмами!
Правильный здоровый сон - база. Все в организме подвержено биоритмам - даже есть лучше по времени и организовать правильно свои рабочие будни.
Фото: (unsplash.com)
2. Управление стрессом.
Женщина, постоянно подверженная стрессу, и не умеющая с ним работать, - не может быть красоткой, как бы грустно это ни звучало. .
3. Устранение механизмов старения, связанных с дефицитом нутриентов.
Поработать над восполнением дефицитов именно своего организма. Не заказывать все подряд витаминки с айхерб, а персонализированно подойти к этому вопросу.
Фото: (unsplash.com)
4. Максимальное устранение токсических воздействий внешней среды.
Мы живем в достаточно агрессивной среде, давайте постараемся хотя бы специально не внедрять кучу токсинов в свою жизнь - тот же пластик и т.п.
5. Профилактика хронического вялотекущего воспаления в организме.
Как основной причины болезней, связанных со старостью.
6. Устранение продуктов, стимулирующих гликацию в организме.
Это самая грамотная стратегия для профилактика возрастных изменений кожи (морщины, дряблость, сухость, желтизна, снижение упругости).
Фото: (unsplash.com)
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