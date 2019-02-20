Дієтолог докладно розповіла, як зберегти молодість і красу

Експерт перерахувала, які прості дії допоможуть уповільнити старіння організму

Всем женщинам хочется как можно дольше оставаться молодой и красивой и не пугаться очередного дня рождения. О том, что же мы можем сделать уже сегодня, чтобы притормозить старение организма и улучшить свой внешний вид, рассказала на своей странице в Instagram украинский врач-диетолог Екатерина Павлова.

По ее словам, влиять на скорость старения и увядания вполне возможно. Если будете действовать согласно следующему списку, сможете надолго сохранить цветущий вид и отличное здоровье и самочувствие.

1. Работать над биоритмами!

Правильный здоровый сон - база. Все в организме подвержено биоритмам - даже есть лучше по времени и организовать правильно свои рабочие будни.





Фото: (unsplash.com)

2. Управление стрессом.

Женщина, постоянно подверженная стрессу, и не умеющая с ним работать, - не может быть красоткой, как бы грустно это ни звучало. .

3. Устранение механизмов старения, связанных с дефицитом нутриентов.

Поработать над восполнением дефицитов именно своего организма. Не заказывать все подряд витаминки с айхерб, а персонализированно подойти к этому вопросу.

Фото: (unsplash.com)

4. Максимальное устранение токсических воздействий внешней среды.

Мы живем в достаточно агрессивной среде, давайте постараемся хотя бы специально не внедрять кучу токсинов в свою жизнь - тот же пластик и т.п.

5. Профилактика хронического вялотекущего воспаления в организме.

Как основной причины болезней, связанных со старостью.

6. Устранение продуктов, стимулирующих гликацию в организме.

Это самая грамотная стратегия для профилактика возрастных изменений кожи (морщины, дряблость, сухость, желтизна, снижение упругости).

Фото: (unsplash.com)

Напомним, известный диетолог Тиана Фиалкова разработала комплексный план, который подойдет практически всем и поможет подтянуть тело к теплому сезону и открытой одежде.

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