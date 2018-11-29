Зважені та щасливі: 8 сезон 14 випуск

У четвер, 29 листопада, на телеканалі СТБ покажуть чотирнадцятий випуск самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 14 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

До фіналу залишаються лічені тижні, і вже в грудні перед Новим роком глядачі побачать чарівні перетворення учасників восьмого сезону.

На цьому тижні ведуча шоу Мирослава Ульяніна підготувала наймолодшим учасникам проекту сюрприз – діти підуть на побачення! Час виходити з зони комфорту, адже все життя вони комплексували перед протилежною статтю з-за зайвої ваги.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

З ким відбудеться зустріч поки секрет, але від цих побачень буде залежати результат сім'ї на зважуванні. Підготуватися до романтичного випробуванню дітям батьки допоможуть, а от оцінювати поведінку на побаченні відомі експерти з відносин, етикету та психології.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Вчити манерам новоспечених леді і джентльменів буде Ірина Дюденко, яка вже мала досвід перевиховання дівчаток у реаліті "Від пацанки до панянки". Майстер-клас з поведінки з протилежною статтю проведе ведуча пост-шоу романтичного реаліті "Холостяк. Як вийти заміж" Троянда Аль-Намри. А найавторитетніший психоаналітик України Ганна Кушнерук, яка в минулому сезоні вже допомагала подолати сімейні проблеми, на цей раз поспілкується з учасниками, щоб вони зрозуміли, чому їм не везе в любові і дасть поради, як виправити ситуацію.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ на найромантичнішій тижня сезону глядачі побачать, хто ж прийде на побачення до учасників шоу. Можливо, хтось навіть встигає закохатися.

Нагадаємо, раніше ми публікували 13 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.