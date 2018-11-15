Зважені та щасливі: 8 сезон 12 випуск

У четвер, 15 листопада, на телеканалі СТБ покажуть дванадцятий випуск самого вагомого шоу країни Зважені та щасливі 8.

Дивитися онлайн 8 сезон 11 випуск шоу Зважені та щасливі на Lite РБК-Україна.

Допомагають учасникам трансформуватися внутрішньо і зовні тренери проекту Марина Боржемская-Узєлкова, В'ячеслав Узєлков та Василь Вірастюк. А також ведуча і консультант з харчування Мирослава Ульяніна. На цьому тижні учасникам доведеться бути особливо відвертими з конкурентами або тягнути на собі вантаж до 30 кг.

П'ять пар успішно подолали екватор восьмого сезону. На початку цього тижня пари чекає інтригуюче відео, в якому кожен з учасників почує про себе шокуючу правду від конкурентів. Але зображення буде зашифровано, а голос змінено, щоб не можна було дізнатися суперника.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Справжньою мотивацією для учасників стане несподіваний подарунок – шість цеглин вагою в тридцять кілограм. Той, хто впізнає свої слова на відео і відверто зізнається перед усім табором, отримає можливість не тільки позбавитися від цегли, але і навісити їх конкуренту.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Ті цеглини, які залишаться, учасникам доведеться тягти на висоту вісім метрів! До того ж, кожна з пар буде об'єднана одним ланцюгом, тобто, вони повинні дійти до фінішу тільки удвох одночасно.

Хто разом з командою жовтих і зелених потрапить до трійки найбільш слабких, і буде боротися за місце на проекті на самій страшній битві лузерів, дивіться вже сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ.

Кадр з шоу Зважені та щасливі 8

Нагадаємо, раніше ми публікували 11 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.