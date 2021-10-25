Дуже зачепило: екс-учасник "Холостячки" розповів про улюбленців Огнєвіч і назвав фіналістів

У багатьох учасників, крім пошуку любові, була своя мотивація потрапити на шоу. Чого ви хотіли від проекту?

Мені хотілося ближче познайомитися зі Златою, так як вона здалася мені цікавою. Відчути атмосферу першої вечірки, адже це найскладніша частина шоу. Було цікаво - чи витримаю я конкуренцію.

Ігор покинув проект одним з перших (фото: instagram.com/forte_igor)

Що вам сподобалося в Златі, що ні?

У Злати гарні очі, і на першій вечірці-знайомстві було важко від них відвести погляд. Але мене зачепило, що вона не почула те, що я хотів донести, і хотів познайомитися з нею ближче саме таким чином, а не просто на концерті, де це неможливо.

Ви заявили, що хотіли б продовжити спілкування поза проектом. Вважаєте, що змогли б побудувати стосунки з відомою співачкою?

Якщо почуття щирі, то, звичайно ж, можна було б побудувати відносини поза проектом і не важливо, хто чим займається і де працює.

Ви і раніше звертали увагу на Злату або це сталося тільки через шоу?

Звичайно, я звертав увагу на Злату і раніше, ще до проекту. Стежив за творчістю, але завжди хотілося познайомитися ближче.

Ігор Присяжнюк брав участь у багатьох подібних шоу (фото: instagram.com/forte_igor)

Вам коли доводилося боротися з суперником за серце дівчини в звичайному житті?

Так, звичайно, доводилося боротися. Були поразки і перемоги! Думаю, такий досвід був у всіх.

Які методи зазвичай використовуєте для розташування дівчини, що сподобалася?

До кожної людини повинен бути свій підхід, так як всі індивідуальні. Якби був один якийсь шаблон, звичайно, це б полегшило життя всім нам.

Як вам атмосфера на проекті?

Над цим працювала ціла команда - вони цікаві і хороші люди, з якими було приємно познайомитися і поспілкуватися, чого не можу сказати про деяких учасників.

Злата Огневич справила на хлопця гарне враження, на відміну від багатьох учасників (фото: instagram.com/forte_igor)

Ви вже брали участь у подібних проектах на інших каналах. Вірите, що можна зустріти так свою половинку? Або просто хочете впізнаваності?

Я дійсно вірю, що на таких реаліті є шанс знайти свою любов. А що стосується участі в різних проектах... Кожен проект унікальний по-своєму, так чому б не використати свій шанс?

Хотіли б постати в якості "Холостяка", де потрібно вибирати з багатьох дівчат?

Ну, я вважаю, що кожному з хлопців хотілося б, щоб на його увагу претендували багато дівчат. Але особисто я не хотів би бути "Холостяком", тому що постійно б думав, що дівчата борються не через любов, а за те, щоб бути першою.

Своїй дівчині Ігор не просив би зраду (фото: instagram.com/forte_igor)

Розкажіть, кого з суперників вважаєте найбільш гідним руки і серця Злати.

На мою суб'єктивну думку, у фіналі могли б бути Дмитро і Роман (психолог).

Опишіть свій ідеал дівчини. Чого не змогли пробачити коханій?

У мене немає ідеалу. Не пробачив би зраду.