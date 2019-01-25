Вокалом ніколи не займався: учасник Нацвідбору здивував неочікуваною заявою

Відео: KHAYAT про свою участь у Національному відборі на Євробачення 2019 (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Днями під час жеребкування визначився порядок виступу українських артистів у Національному відборі на Євробачення 2019. Стало відомо, хто із виконавців виступатиме у першому ефірі 9 лютого, а хто – у другому ефірі 16-го лютого.

Один із учасників цьогорічного Нацвідбору – артист під псевдонімом KHAYAT (Адо/Андрій Хаят). Він – один із найзагадковіших учасників конкурсу: інформації про нього відомо досить небагато. Але, водночас, багато хто знає, що у нього є дві авторські композиції – "DEVOCHKA" та "Ясно". Другий реліз молодого й перспективного артиста вийшов на лейблі Masterskaya Івана Дорна.

RBC-Lite поспілкувався із артистом після жеребкування Нацвідбору.

"Витискати із себе всі соки – це не дуже добре"

Найперше KHAYAT висловив захоплення тим, як пройшло жеребкування.

"Мені подобається вся ця атмосфера, тому що нарешті у мене з'явилася можливість познайомитися з учасниками. Ще не з усіма, тому що реально не було на це часу. Та я думаю, ми скоро вже з усіма познайомимося, і вже більш-менш будемо знати, хто що із себе представляє. Мій номер мені, в принципі, подобається. Все так, як я й хотів: виступатиму у другому ефірі. І мені було не дуже важливо, яким я буду по порядку. Тому мене все влаштовує", - каже артист.

Другий ефір, як він вважає, кращий, бо тим, хто до нього потрапляє, дається більше часу на підготовку.

Фото: KHAYAT (instagram.com/ado.khayat)

"Знаєте, зараз у метушні витискати із себе всі соки – це не дуже добре, а у мене ще є час. А тим часом моя пісня вже готова. Вона називається Ever. Це пісня про нешвидкоплинність кохання. Це композиція про те, що коли кохання у твоєму житті присутнє, то воно ніколи не закінчиться, воно не має терміну дійсності", - додає KHAYAT.

"Ми просто пірнули в усе це з головою!"

Попри те, що про артиста відомо досить мало, про свою біографію він говорить неохоче.

"Мені б хотілося підкреслити, щоб публіка у цьому році вибирала не за якимись тенденціями чи трендами, не за кількістю ротацій на каналах, наприклад. А саме за тим, що їм каже внутрішній голос. Саме за тим, чи подобається їм пісня. Бо не факт, що коли ти крутий відомий артист, то в тебе на відборі буде найкраща пісня. Мені дуже хочеться, щоби всі читачі і слухачі прислухалися до свого серця", - каже він.

Відомо, що музикою KHAYAT почав займатися ще й далекому дитинстві, коли йому було п'ять років.

"Я навчався у музичній школі за класом акордеону. І вокалом я не займався взагалі ніколи! Тому, в принципі, це все для мене нове", - заявив він.

Заявку на Нацвідбір він подав спонтанно і особливо не задумуючись.

"Ми до цього особливо не готувалися. Ми просто пірнули в усе це з головою! Ми не планували нічого. Просто нам дали інформацію про те, що відбудеться Нацвідбір. Ми подумали: а чому б не зробити собі виклик і не взяти участь?" - каже артист.

"На усе інше просто немає часу!"

Євробачення – це платформа для розширення аудиторії, вважає артист.

"Ми це все усвідомлюємо і я дуже надіюся на те, що саме участь у Нацвідборі дасть мені можливість зустріти тих людей, які будуть розуміти мою музику. Ми знаємо: фолк – це ще не такий популярний жанр в Україні. І я дуже радий, що на цьому конкурсі є можливість співати ці пісні і популяризувати свій жанр", - висловлює сподівання KHAYAT.

Фото: KHAYAT (instagram.com/ado.khayat)

Після участі у проекті він планує й надалі розвиватися у жанрі електронного фолку.

"В етно-мотивах зберігається той сенс, який актуальний і зараз. Це не якісь пісні, котрі колись були, і зараз вони нам непотрібні. Вони потрібні завжди, актуальні завжди. Звичайно, у кожного артиста має бути своя ідентифікація, своє обличчя. Моя ідентифікація – це мій голос, це те, як я відчуваю музику", - каже музикант.

На даний момент музикант живе в Києві, і вся його творча діяльність пов’язана з роботою у столиці.

"Я взагалі з маленького містечка Знам'янка Кіровоградської області. Я вступив до університету в Києві, завершив навчання і зараз продовжую свою творчість саме тут. Зараз я творчість ні з чим не поєдную, бо на усе інше просто немає часу! Немає можливості поєднувати. Через те, що зараз активно проводиться підготовка до Нацвідбору, то поєднувати це ще із чимось – просто нереально", - підкреслює він.

Пропонуємо познайомитись з усіма учасниками Нацвідбору на Євробачення 2019.

Крім того, один з конкурсантів вже визначився з піснею для участі в конкурсі і презентував її публіці.

А тим часом знаменитий український гурт KAZKA висловив свою впевненість у перемозі в Нацвідборі на Євробачення 2019.

Відео: Хто із артистів змагатиметься за право представити Україну на Євробаченні 2019 (video.rbc.ua)