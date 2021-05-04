Від пацанки до панянки: як виглядає 17-річна переможниця шоу

Як пройшов фінал "Від пацанки до панянки"

Відразу п'ять дівчат пройшли у фінальний тиждень: Вікторія #Снєжка Топчай, Ірина #Бакуля Бакуліна, Олена #Зая Пітин, Юлія #Фініш Кудилінська, Валерія #Чіча Ткаченко.

На фінішній прямій проект покинула #Снєжка. Педагоги не побачили в ній щирості.

А переможницею проекту стала Лєра, за що її нагородили солідним грошовим призом - 100 тис. грн - і золотою брошкою Фенікса.

Фото: Лєра Ткаченко (instagram.com/lera_chicha.fan1)

"Не віриться, що саме я стала переможницею п'ятого сезону. Дякую педагогам Школи леді. На проекті вони прищепили мені любов до себе. Під час проекту в мене з'явилося багато планів. Мрію працювати вихователькою в дитячому садку. Також подобається фотографувати. Думаю, що почну потроху реалізовувати ці ідеї", - каже дівчина.

Фото: Лєра Ткаченко (instagram.com/lera_chicha)

За словами педагогів школи леді, цей сезон "Від пацанки до панянки" став для них справжнім випробуванням, адже на все про все у них було всього дев'ять тижнів. За цей час дівчатам потрібно було дати максимум знань і допомогти позбутися від своїх Zалежностей.

"Це був виклик, тому що наш графік ущільнився удвічі. Ми були максимально уважні до учениць, щоб, не дай Боже, не пропустити нічого важливого. З досвіду попередніх сезонів було зрозуміло, що деякі дівчата на п'ятому тижні лише починають розкриватися. А нам, по суті, на п'ятому тижні вже потрібно було розуміти, хто зможе дійти до фіналу", - каже завуч школи леді Катерина Виноградова.

Фото: Лєра Ткаченко (прес-служба Нового каналу)