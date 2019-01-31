VERA KEKELIA презентувала WOW-пісню для Нацвідбору на Євробачення 2019

VERA KEKELIA - WOW!

Фаворитка Національного відбору на Євробачення 2019 VERA KEKELIA, яка раніше зробила несподівану заяву про підготовку до Нацотбору, презентувала композицію WOW, з якою побореться за право представляти Україну на міжнародній сцені конкурсу. Сингл співачка опублікувала на офіційному Youtube каналі.

Віра зізналася, що своїм виступом хоче надихнути слухачів вірити в себе і здійснювати свої мрії вже зараз:

"В основі цієї пісні лежить частково моя особиста історія, яка, я впевнена, близька кожному. У всіх рано чи пізно буває період розчарування в собі, інших, світ навколо. Але якщо повірити в себе і свої сили, то все можна змінити. Моя пісня про те, що саме за вірою приходять зміни на краще, і кожен з нас в силах створити свій WOW-світ, в якому хочеться жити".

Співачка виступить у першому півфіналі 9 лютого під номером 3.

VERA KEKELIA вперше бере участь у Національному відборі, але за період сольної кар'єри вже встигла підкорити слухачів сильним вокалом і харизмою. Її дебютний сингл Схожі високо оцінили користувачі Інтернету, а кліп на дуетну композицію Тобі з музикантом DUDA порівнюють з короткометражним фільмом. Віра також є учасницею проекту Жіночий Квартал студії Квартал 95.