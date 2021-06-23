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Українська ТБ-зірка вийшла заміж за француза Луї: сюрприз для всіх!

Автор: Дмитрий Войналович

Фіналістка другого сезону популярного шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха приєдналася до лав новоспечених наречених. У понеділок, 21 червня, несподівано для всіх модель і телезірка вийшла заміж за свого коханого - француза Луї.

Цією радісною подією Вікторія поділилася у своєму Instagram.

Фіналістка модельного реаліті вийшла заміж (фото: instagram.com/vicky_mare)

"Майже для всіх наш розпис став сюрпризом, ми дійсно нікому нічого не говорили і не збиралися. Так Ми з Луї для себе вирішили. Але в момент щастя захотілося їм поділитися! Про розпис знали тільки батьки і близькі друзі, і то не всі. Реєстрацією шлюбу справа не закінчиться. Весіллю - бути! Як тільки всі наші французькі родичі вакцинуються, ми відразу виберемо дату і місце", - зізналася фіналістка модельного реаліті Нового каналу.

Серед гостей - найкращий друг Вікторії, засновник рекламного агентства Євген Таллер, який в якості групи підтримки приходив з Маре на кастинг "Супермоделі по-українськи".

Вікторія Маремуха виходить заміж (instagram.com/vicky_mare)

А макіяж нареченій робила Вікторія Бессараб - головний художник з гриму другого сезону СМПУ. Там дівчата познайомилися шість років тому і спілкуються досі.

Пара була разом п'ять років (фото: instagram.com/vicky_mare)

Для інших весілля стало несподіванкою ще й тому, що влітку 2020 року Вікторія і Луї розлучилися. Кілька тижнів тому вони повідомили про возз'єднання і тут же розписалися.

Любов перемогла (фото: instagram.com/vicky_mare)

Пара разом вже п'ять років - вони познайомилися в Києві на вечірці спільного знайомого. У грудні 2019 року Луї зробив Вікторії пропозицію руки і серця - це сталося в Парижі.

Вікторія Маремуха і її чоловік Луї (instagram.com/vicky_mare)

Спочатку весілля планували зіграти влітку 2020 року, але планам завадив карантин, а потім - розставання. У підсумку любов все одно перемогла.

Раніше дружина Віктора Павлика розсекретила, скільки кілограм вона скинула після пологів.

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