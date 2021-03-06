Учасниця Холостяка про свій перший поцілунок із Заливако: мрія, а не хлопчик

Анна Гузєєва на проекті домоглася такого знаку уваги з боку "Холостяка", прийшовши на знайомство з луком і стрілами. Очевидно, що вебдизайнерка відмінно зробила "домашку" перед стартом реаліті - адже стрільба - одне із захоплень Заливака.

І ось стріла бізнесмена з Харкова вцілила конверти на мішені, на одному з яких Анна написала своє завдання про поцілунок, що Холостяк одразу ж здійснив.

Зараз дівчина зізнається, що дуже сильно переживала, але зуміла подолати тремтіння і в підсумку "одразу вцілила в серце".

Відео: У 1-му випуску Холостяк 11 відбувся перший поцілунок

"Ох, пам'ятаю я це... як я переживала... як перший раз до нього підійшла... але, з усім тим, взяла себе в руки і трансформувала хвилювання та тремтіння зовсім на іншу емоцію... мрія, а не хлопчик... Перший поцілунок на проекті. Як вам таке?", - чуттєво зазначила Анна.

Також дівчина уточнила, що перший поцілунок де-факто був "просто чмок".

"Холостяк" поцілував учасницю Анну в першому випуску реаліті (фото: instagram.com/by_guzeeva)

Користувачі мережі в коментарях вітають дівчину, обсипають її компліментами, а також зауважують, що пара відмінно виглядає разом, і бажають Анні перемоги в романтичному шоу і остаточно підкорити серце "Холостяка".