Нова Холостячка уже описала чоловіка своєї мрії

Цього разу свою другу половинку на очах у мільйонів глядачів шукатиме популярна українська співачка, композитор, учасниця конкурсу Євробачення-2013, колишній нардеп Злата Огнєвіч.

Зауважимо, що 35-річна артистка зовсім недавно святкувала тріумф після перемоги на шоу "Маска". Тепер зірка знову "кинулася з головою" в іншу масштабну ТБ-пригоду, в кінці якої повинна відшукати особисте щастя і нове кохання.

Новою "Холостячкою" стала Злата Огнєвіч (фото: прес-служба СТБ)

Прем'єра другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" відбудеться восени в ефірі телеканалу СТБ. Вести шоу буде Григорій Решетник.

Готуючись до своєї першої вечірки, Злата розповіла, що в чоловіках її підкуповують інтелект і почуття гумору. Артистці важливо, щоб чоловік не тільки поділяв з нею такі цінності, як любов до дітей і своєї сім'ї, а й приймав її професійний розвиток.

Огнєвіч зізналася, що кар'єра артистки часто ускладнює її стосунки з чоловіками.

"Я завжди чесно попереджала, що можу пропадати на зйомках і гастролях. І на початку стосунків чоловік це приймав. Але з часом, на жаль, з'являлися ревнощі до моєї роботи та вимога зробити вибір", - говорить зірка.

Також Злата згадала болісний розрив ідеальних, як здавалося співачці, стосунків торік, що практично стало початком "її шляху до себе".

"Я дуже хочу сім'ю, але люди не повинні розчинятися тільки у стосунків. Для мене важливо спільний розвиток в парі, коли й у чоловіка, й у жінки є своя справа, в яку вони залучені всією душею. Тому я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії", - пояснила Огнєвіч.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com.zlata ognevich)