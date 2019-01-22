"Секретна інформація": вокаліста KAZKA заінтригувала підготовкою до Євробачення 2019

Відео: KAZKA про свою участь у Нацвідборі на Євробачення 2019 (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

У вівторок 22 січня став відомий точний порядок виступу учасників на Національному відборі на Євробачення 2019. Всього за право поїхати в Ізраїль змагатимуться 16 учасників.

RBC-Lite побував на жеребкуванні Нацвідбору й поспілкувався з деякими його учасниками.

"У нас немає вільного часу до Євробачення так точно!"

Популярний український гурт KAZKA називають одним із фаворитів Нацвідбору цього року. Музиканти будуть брати участь у змаганні вже вдруге: у 2018-му ці артисти виступали у прямому ефірі із композицією "Дива".

Цього року KAZKA виступатимуть під номером 3 у другому ефірі, який пройде на телеканалі СТБ 16 лютого.

Проте під яким саме порядковим номером виступати на Національному відборі на Євробачення 2019 – для гурту KAZKA особливого значення не має. Про це самі музиканти розповіли у коментарі для RBC-Lite.

"Це для нас не так важливо! Головне – ми зробили свою роботу, і тепер будемо готуватися до ефіру. У нас дуже щільний графік, і зовсім немає вільного часу до Євробачення так точно! У нас десь по три-чотири заняття в день. Ми завжди казали: 90% успіху – це праця і тільки праця. Немає ні долі, ні везіння", - зізналася вокалістка гурту Олександра Заріцька.

А от що саме входить у 50% робочого графіку, за словами співачки, має лишитися секретом.

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Не можу сказати, бо це – секрет. А інша половина – це танці, вокал. Друга ж половина – це секретна інформація", - підкреслила вона.

"Секретний "інгредієнт" успіху", - додав музикант гурту Нікіта Будаш.

"Ми зробили декілька сотень висновків!"

Враховуючи той факт, що гурт KAZKA бере участь у Національному відборі вже вдруге, чи зробили вони якісь висновки після першої участі у відборі? Чим для музикантів відрізнятиметься підготовка до участі у змаганні цього разу?

"Ми зробили висновки. Ми зробили навіть декілька сотень висновків! Багато працювали, багато виступали. Ми набралися досвіду, і тепер ми більш впевнені у собі. У нас було десять днів на те, щоб відпочити, тому зараз ми абсолютно готові", - додала Олександра Зарицька.

За словами учасників гурту, Діма Мазуряк їздив додому в Карпати, а Нікіта і Олександра відпочивали на Шрі-Ланці. Саме під час відпочинку на Шрі-Ланці Олександра Заріцька виклала в мережу пікантні фото в купальнику.

Пісню презентують на початку лютого

З якою саме піснею гурт KAZKA виступить у Національному відборі цього року – поки що невідомо: артисти тримають інтригу.

"На початку лютого ми оприлюднимо пісню, і тоді вже ми почнемо розповідати про неї трошки більше. Але ця пісня дуже особлива. Вона, скажімо так, про одне із найголовніших питань людства", - сказала артистка.

Нагадаємо, хороші шанси перемогти у Національному відборі гурту KAZKA пророкують не тільки критики і шанувальники. Самі музиканти також впевнені в тому, що тримають перше місце. За їх словами, вони впевнені у своїй перемозі і в тому, що саме вони поїдуть в Тель-Авів представляти Україну на всесвітньо відомому конкурсі.

Також раніше TAYANNA шокувала відмовою брати участь у Національному відборі на Євробачення 2019.

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