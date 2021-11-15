Переїзд з іншої країни і пропозиція руки і серця: що робили екси заради кохання

Геворг і Олена

Гарячий Геворг і не менш емоційна і впевнена в собі Олена - романтики в душі. Для них немає перешкод! Ні різниця у віці, ні відстань для їх любові не перешкода.

"Для мене був суперважливим момент, коли Олена кинула навчання в Польщі та переїхала жити в Кривий Ріг, до мене", – зізнається хлопець.

"А я пам'ятаю, як ми з Геворгом колись просто так пішли на побачення. Я була на роботі, дзвонить Геворг і, як чужа людина, каже: "можна вас, дівчина, запросити на побачення?"Я підіграла йому і відповіла, що у мене є хлопець. Зрозуміло, що ми обидва зрозуміли жарт. Увечері Геворг приїхав до мене з квітами, і ми просто так, незаплановано, поїхали в ресторан, відвідати який я давно мріяла", - розповіла Олена.

Фото: Геворг і Олена

Єгор та Ілона

Для творчих особистостей Ілони та Єгора неважливо матеріальне. Уваги цілком достатньо! Ну, і смаколиків, звичайно.

"Я люблю малювати очі Єгора. Ще пишу йому вірші. А він мені може скласти пісню. Окреме задоволення - святкові вечері. Зазвичай я роблю бефстроганов або пасту, красиво сервірую стіл і чекаю улюбленого будинку", - зізналася Ілона.

"У нас рідко буває таке, що залишаємося просто чілити разом, поїсти в ліжку, подивитися кіно. Але коли Ілона влаштовує такі штуки, для мене це свято", - розповів Єгор.

Фото: Ілона і Єгор

Аня та Август

Найбільшим подарунком від Серпня Аня Сулима вважає пропозицію руки та серця. Цей крок буквально перевернув її життя!

"Це було дуже несподівано і максимально доречно. Ми поїхали святкувати Новий рік в Будапешт і домовилися, що не будемо дарувати один одному подарунки, тому що витратилися на поїздку. Прикольно, що в Україні Новий рік настає раніше. Август зробив пропозицію десь посередині, тому навіть не знаю, в якому році саме це було", - розповіла Аня.

"А я ось відразу згадую подарунок Ані - кросівки. Теж, до речі, на Новий Рік. Дуже їх люблю. Адже Аня подарувала саме ту модель, яку я хотів з дитинства! - ділиться хлопець.

Фото: Аня та Август

Подивитися новий випуск реаліті про відносини та правила життя "Екси" можна подивитися у вівторок, о 19:00 на Новому каналі.