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Нацвідбір на Євробачення 2019: Braii - інша сторона української музики

Lite » ТВ-шоу 24.01.2019 - 08:15

Braii – Maybe/Youtube

Учасник Нацвідбору на Євробачення 2019 група Braii — зовсім молода, створена засновницею київської музичної студії звукозапису Istok Оксаною Бризгалової в 2018 році, але вона вже завоювала свою аудиторію слухачів і встигла побувати з концертом в Європі. LITE зібрав найцікавіші факти про Braii.

#1. Групі менше року, а остаточний склад сформувався всього пару місяців тому.
#2. Дебютний кліп групи On The Bottom вийшов 20 березня 2018 року.

Нацвідбір на Євробачення 2019: Braii - інша сторона української музики

Фото: (instagram.com/braii_band)

#3. Дебютне відео зняли на плівку режисер Таня Муиньо і оператор Микита Кузьменко. Їх творчий дует добре відомий за кліпами для Monatik і Layah.

Нацвідбір на Євробачення 2019: Braii - інша сторона української музики
Фото: (instagram.com/braii_band)

#4. В музиці Braii є складові пост-панку. Це готична, нуарная музика, але в ній є і деякі прості елементи, які дозволяють цю музику наспівувати.

Нацвідбір на Євробачення 2019: Braii - інша сторона української музики
Фото: (instagram.com/braii_band)

#5. Вокалістка Оксана Бризгалова сім років тому була бандуристкою.
#6. А її улюблене стан — коли вона складає пісню.

Нацвідбір на Євробачення 2019: Braii - інша сторона української музики
Фото: (instagram.com/braii_band)

#7. Групі притаманний впізнаваний стиль "розмитості", як у звучанні, концепції відеокліпів, так і в оформленні обкладинки альбому.
"Щодо розмитості. Обкладинку альбому, наприклад, я придумала сім років тому. Я чітко знала, що якщо я коли-небудь запишу альбом, його обкладинка буде виглядати саме так. З кліпом — те ж саме", - запевняє Оксана.

Нацвідбір на Євробачення 2019: Braii - інша сторона української музики
Фото: (instagram.com/braii_band)

#8. У Національному відборі Braii виступає з композицією Maybe.
"Тільки підглянувши за тим, як створюється музика, можна по-справжньому відчути творчу атмосферу. Так ми створювали Maybe", - написала під коротким роликом в Instagram Оксана.

Відео: (instagram.com/braii_band)

В склад групи входять:

Гітара та вокал – Оксана Бризгалова
Бас-гітара – Інна Рассамаха
Барабани – Слава Лось
Гітара – Андрій Шулаков
Саунд-продюсер – Олексій Кривошеєв

Перший кліп гурту на пісню On The Bottom:

Braii - On The Bottom (Official Video)/Youtube

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